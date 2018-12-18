北市府團隊今總辭 柯P自豪：任內無貪瀆弊案

2018年12月18日 11:28 中時 吳堂靖

台北市政府團隊18日總辭，由副市長鄧家基率領政務首長進行總辭，值得注意的是，鄧家基、柯文哲致詞時，均主打清廉政治，鄧表示「 長官不關說，部屬就不收紅包，乾乾淨淨，這就是白色力量」，柯則自豪說過去四年沒有發生弊案，「跟過去很不一樣」，期盼將新的政治理念，發揚光大，成為政治上的主流！

鄧家基致詞表示，士為知己者死，過去四年感謝市長充分授權，賦予推動市政的舞台，過程雖然酸甜苦辣，但回憶卻是美麗多過醜陋，成功多於挫敗，大家四年的努力，確實把台北市再次墊高了，其中包含過去許多不敢想像的任務，如斯文里公辦都更、 社子島開發案、 忠孝橋引道拆除等，均幫助城市軸線翻轉，讓台北門戶嶄新重現，更讓台北市的發展能夠與時俱進。

鄧家基表示，過去最難能可貴的是，一群跟柯P完全不認識的人，共事了四年，完全沒有首長因貪瀆而下台， 這也證明政治在台北，是不需要裙帶關係的，可以沒有包袱的，長官不關說、不交代、不放水，部屬就不包工程、不拿回扣、不收紅包，乾乾淨淨、清清白白、這就是白色力量， 「未來讓我們持續這股理念，讓白色力量名留青史！」

柯文哲致詞時，除了感謝市府首長的努力外，也感嘆「我們在台灣不屬於任何政黨，（施政）有他的困難之處」，柯話鋒一轉也表示，上任時曾承諾公務員無需服務市長、政黨，只需服務市民，讓公務員可以依法行政、發揮專業、勇於創新，很高興過去4年幾乎沒有甚麼弊案，「跟過去比起來是很大的改變！」

柯文哲最後也表示，「開放政府、公開透明、全民參與」的政治理念，在台北可以算是一步一步的實現 ，日後要把新的政治價值，發揚光大，成為台灣政治上的主流！

(中時 )