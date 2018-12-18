北市府團隊今總辭 柯P自豪：任內無貪瀆弊案

台北市政府團隊18日總辭，由副市長鄧家基率領政務首長進行總辭。（吳堂靖攝）

友善列印
中時

台北市政府團隊18日總辭，由副市長鄧家基率領政務首長進行總辭，值得注意的是，鄧家基、柯文哲致詞時，均主打清廉政治，鄧表示「 長官不關說，部屬就不收紅包，乾乾淨淨，這就是白色力量」，柯則自豪說過去四年沒有發生弊案，「跟過去很不一樣」，期盼將新的政治理念，發揚光大，成為政治上的主流！

鄧家基致詞表示，士為知己者死，過去四年感謝市長充分授權，賦予推動市政的舞台，過程雖然酸甜苦辣，但回憶卻是美麗多過醜陋，成功多於挫敗，大家四年的努力，確實把台北市再次墊高了，其中包含過去許多不敢想像的任務，如斯文里公辦都更、 社子島開發案、 忠孝橋引道拆除等，均幫助城市軸線翻轉，讓台北門戶嶄新重現，更讓台北市的發展能夠與時俱進。

鄧家基表示，過去最難能可貴的是，一群跟柯P完全不認識的人，共事了四年，完全沒有首長因貪瀆而下台， 這也證明政治在台北，是不需要裙帶關係的，可以沒有包袱的，長官不關說、不交代、不放水，部屬就不包工程、不拿回扣、不收紅包，乾乾淨淨、清清白白、這就是白色力量， 「未來讓我們持續這股理念，讓白色力量名留青史！」

柯文哲致詞時，除了感謝市府首長的努力外，也感嘆「我們在台灣不屬於任何政黨，（施政）有他的困難之處」，柯話鋒一轉也表示，上任時曾承諾公務員無需服務市長、政黨，只需服務市民，讓公務員可以依法行政、發揮專業、勇於創新，很高興過去4年幾乎沒有甚麼弊案，「跟過去比起來是很大的改變！」

柯文哲最後也表示，「開放政府、公開透明、全民參與」的政治理念，在台北可以算是一步一步的實現 ，日後要把新的政治價值，發揚光大，成為台灣政治上的主流！

(中時 )

促轉會去蔣 蔡英文：不是總統、… 防非洲豬瘟 蔡英文：正告大陸有…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。