防非洲豬瘟 蔡英文：正告大陸有義務通報資訊

2018年12月18日 11:27 工商 崔慈悌

針對非洲豬瘟疫情，蔡英文總統今天親上火線，再度呼籲全民投入防疫，並提醒和正告中中國大陸政府不要隱匿災情，並且有義務即時通報各項災防上所需要的資訊，「這個是兩岸的一件大事，也是攸關民生重大福祉的事情」。

非洲豬瘟疫情在大陸失控，繼昨天邀行政院長賴清德等人聽取簡報後，蔡英文總統今天再度發表迴廊談話指出，1997年台灣曾經有過口蹄疫，從中國大陸傳入後，台灣所有豬肉的外銷都中斷，這期間遭受到的損失將近有1700億元。

她說，經過很長時間的努力，希望台灣很快能夠從疫區除名，但是在這個關鍵時刻，看到非洲豬肉的問題，「對我們來講這是一個重大而且必須要急速處理的問題，不能讓非洲豬瘟傳到台灣來，造成養豬產業的重大損失」。

蔡英文表示，這個議題非常嚴重，牽涉到的不只是養豬產業的問題，會牽涉到很多豬肉的製品加工業，影響到很多餐飲業，比如早上吃的火腿蛋、中午的滷肉飯、排骨飯，到很多夜間的小吃攤，都會受到影響，對台灣產業的衝擊相當可觀，「這是一件我們不能當做小事而是很嚴重的事」，不但影響到我們各級的產業也影響到日常的生活。

蔡英文要大家試想，如果早上吃的火腿蛋沒有火腿，中午排骨飯裡面的排骨不見了，對日常生活會帶來很大的衝擊，在這個時候她要向全體國人提醒這是一件很嚴重的事情，這也就是為什麼政府用災防警示訊息告知傳達給全國民眾，也就是希望大家注意這件事情，不要從疫區帶入所有肉品。

蔡英文也提醒民眾，立法院已通過法案讓違反的行為可以加重罰款，行政院今天也已經宣布要成立緊急應變機制，這已經進入到全民總動員的階段，呼籲大家全力投入防疫。

她也提醒中國大陸政府不要隱匿疫情，有義務即時通報各項防災所需要的資訊，這個是兩岸的一件大事，也是攸關民生重大福祉的事情，必須要提醒也要正告中國大陸政府，這件事情隱匿不得也必須要即時通報相關的資訊。

(工商 )