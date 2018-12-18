大閘蟹太好賣 食藥署破天荒規定進口先繳四倍保證金

2018年12月18日 11:23 中時 鄭郁蓁

今年甫入秋十月來自大陸的大閘蟹首度被驗出含戴奧辛，甚至出現業者偷跑，在毒蟹未完成檢驗前就先流入市面偷賣，超過15公噸的毒蟹被民眾吃下肚。為遏止不肖業者，食藥署明年初將赴大陸查核養殖場，並預告，未來大閘蟹入關前，將新增「繳納保證金制度」，金額為報關價格的四倍，預計創下所有入關價格最高的品項。

行政院食品辦公室、衛生福利部食藥署、農委會、教育部今天聯合舉辦「食品安全管理檢討會」，針對過去這一年戴奧辛大閘蟹、蛋品事件進行檢討並提出精進方案。

今年十月發生大陸進口大閘蟹在未完成檢驗，具結(先放在廠商冷凍倉儲待檢驗)期間，就先偷賣，嚴重影響消費者食安健康，違法業者開罰市價的20倍罰鍰，合計逾新台幣1億元罰鍰，創下最高紀錄。

食藥署北區管理中心副主任鄭維智表示，因大閘蟹「價格太好」，業者容易鋌而走險，為了防止日後再度發生，這次事件後，除了規定違法業者將被罰一年內不得再次申請具結，等於一年不能來台販賣外，食藥署已經向陸方要求提出限期改善說明，且將赴大陸查核大閘蟹養殖場，且要求事先登錄具結的倉儲地點、來台的大閘蟹都要檢附戴奧辛檢驗文件。

而為加重惡意黑心廠商責任，食藥署也破天荒，針對大閘蟹祭出繳納保證金制度。過去僅規定被列入20%到50%需要逐批查驗、且可具結的生鮮品項需繳納報關價格的2倍保證金，但明年初將預告，大閘蟹必須要4倍金額，盼以此減少業者偷跑偷賣的風險。

(中時 )