台幣改版拆銅像？蔡英文：不是促轉會說了算

2018年12月18日 11:38 工商 崔慈悌

促轉會要求台幣改版、拆除銅像引發爭議，蔡英文總統今天表示，「這件事不是我說了算，也不是促轉會說了算」，她希望促轉會除了必須做很多的調查研究來釐清真相之外，也能夠搭建平台，讓社會上有不同看法的人能夠在平台上交換意見，這個過程非常重要。

蔡英文今天再度舉行迴廊談話，媒體詢問對於近來促轉會要求將新台幣改版、拆除各地蔣公等銅像、撤除中正紀念堂儀隊，引發各界不同看法。

蔡英文表示，像這一類的事情，她真的要向各位說明，這不是總統說了算，也不是促轉會說了算，成立促轉會的目的，就是要釐清真相，促進人民對歷史上所發生事件的和解過程，這是成立促轉會最重要的目的。

她期待促轉會必須做很多的調查研究來釐清真相之外，也能夠搭建平台，讓社會上和人類歷史過程中有很多事件不同看法的人，可以在一個平台上交換意見，也讓社會具有代表性的一方能夠相互的來討論，「這個過程其實是非常重要的」。

蔡英文舉近來文化部處理中正紀念堂的例子，她說，這項事情的討論，就用一個公民審議的程序，裡面成員有藍天行動黨，也有獨派的團體，他們可以坐下來在一個平台討論這個議題，對歷史上累積很多問題的處理，這可以是一個好的解決方法，讓社會在這個問題上有更多的討論。

(工商 )