違反勞動法令 新北勞工局重罰凱基商銀

2018年12月18日 11:39 工商 邱琮皓

新北市政府勞工局今（18）日公布今年第6波違反勞動相關法令的雇主名單，計有314家業者，而這次被處罰鍰金額最高者為金融業的凱基商業銀行，因未將輪班津貼納入加班費計算基礎，致計給勞工加班費不足，以及未經勞資會議同意，使勞工加班及女性勞工於午後10時的後工作，合計遭處罰鍰75萬元

勞工局指出，勞基法違規情形以未依法給付加班費最為嚴重，計有107家；其次為使勞工超時工作，計有77家；至於出勤紀錄未逐日記載勞工出、退勤時間，則有55家；另外，未足額提撥勞工退休準備金及未按月提繳積欠工資墊償基金者，亦有2家。違反職安法部分，以未提供必要的安全衛生設施最為普遍，計有41家。違反性工法1家。

除了凱基商銀，勞工局指出，電腦設備製造業的鑫禾科技及緯創資通，分別有使勞工單月加班達85.5及51小時，各遭處罰48萬元；另外，醫藥保健業的中化合成生技，則有使勞工單月加班達67.7小時及更換班次未給予連續11小時休息，遭處罰鍰38萬元。

勞工局進一步說明，勞基法罰鍰金額已提高至100萬元，新北市政府亦已於107年6月13日修正公告新的裁罰基準，未來將按違規次數及僱用勞工人數決定罰鍰金額，違規事業單位如為上市/櫃公司者，將加重裁罰金額百分之二十。以違規事業單位僱用勞工人數101人以上為例，如經檢查發現未依法計給勞工加班費，第1次違規的罰鍰金額，原則上將自10萬元起算；如該事業單位為上市或上櫃公司，加重處罰百分之二十後，第1次違規的裁罰金額將至少從12萬元起算。勞工局呼籲雇主莫存僥倖，以免屆時遭受高額罰鍰。

(工商 )