非洲豬瘟中央災害應變中心今成立 賴清德：防疫徹底動起來

2018年12月18日 11:38 中時 游昇俯 、 范揚光 、影音/ 杜宇喬 、影音/

行政院長賴清德（中）在農委會代理主委陳吉仲（左）及副主委黃金城（右）等人陪同下出席會議。（范揚光攝）

會中行政院長賴清德（右起）不時與農委會代理主委陳吉仲交換意見。（范揚光攝）

行政院長賴清德呼籲，各部會應加強合作，務必讓疫情阻絕境外。（范揚光攝）

行政院長賴清德（中）今（18）日視察非洲豬瘟中央災害應變中心。（游昇俯攝）

非洲豬瘟來勢洶洶，行政院農業委員會今（18）日成立「非洲豬瘟中央災害應變中心」，由行政院院長賴清德擔任召集人，農委會代理主委陳吉仲擔任指揮官。賴清德上午前往視察，他表示，請農委會安排海關、小三通、畜牧場等視察行程，他將親自視察「每一個關鍵節點」，要求防疫工作徹底動起來。

賴清德表示，1997年台灣曾爆發口蹄疫疫情，當時撲殺4百萬頭豬，雖沒有影響到人的健康，卻造成養豬產業重大傷害，使得台灣豬肉至今無法外銷，整體經濟影響非常大；因目前大陸通報世界動物衛生組織（OIE）疫情已達22個省份，台灣與大陸又僅有一水之隔，兩岸每年來往人次達800多萬，非洲豬瘟來勢洶洶，務必嚴陣以待。

他指出，非洲豬瘟的生物特性比口蹄疫強悍，冷凍狀態下可存活1000天，冷藏下活100天，感染豬隻100%會死亡，且沒有疫苗，雖然目前不影響人健康，但對養豬產業、物價、經濟影響非常大，尤其傳染途徑相當多元，除了豬隻口沫、糞便以外，車輛、器械、人員、物品皆可傳遞，無所不在，防疫需要大家通力合作。

賴清德並做出四點裁示。他表示，現在農委會成立中央災害應變中心，展現超前部屬及防制的決心，往後根據疫情實施不同防疫措施，要進行有效的持久戰，災害應變中心成立，中央及地方政府將更有法律基礎進行防疫工作。

第二，請農委會安排海關、小三通、畜牧場讓他親自視察，以達強力執行的效果。賴清德說，對於防疫工作如何執行，「我要視察每一個防制關鍵節點」，亦請農委會規劃一次演習，中央部會及地方政府都要參加，不僅是規劃階段，防疫工作要加強執行，徹底動起來。

第三，預防阻絕境外須加強執行面，特別是災害應變中心邊境管制組內各單位，應竭盡所能、善盡各自角色，達到防疫目標，並協助縣市政府養豬場符合生物安全要求，在疫情沒發生前可以有預防效果，疫情發生也不至於蔓延擴散。

賴清德並請災害應變中心就疫情後續善後預作準備，因「若沒準備好也會造成疫情蔓延。」他說，防疫視同作戰，若任一環節沒達標準，就可能是防疫破口，讓防疫工作功虧一簣，他肯定農委會超前部署，中央與地方政府共同努力的決心，但要每一個環節親自去了解，執行到位，防疫工作才有可能成功。

(中時 )