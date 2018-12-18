高爾夫》球后看球后 曾雅妮：戴資穎很有自信

曾雅妮(左)、程思嘉(右)聯袂出席運動品牌活動。(陳筱琳攝)

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中時電子報
／台北報導

從今年10月底裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽之後，台灣高爾夫名將曾雅妮就沒有其他出賽紀錄，這段期間留在家鄉調整、休息，她笑說因為徹底放下壓力、享受美食，因此胖了4、5公斤，被問到怎麼看羽球世界球后戴資穎，雅妮也說相當欣賞她的自信。

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裙襬搖搖結束一個多月後，曾雅妮今天和程思嘉亮麗出席運動品牌活動，談到這段時間的休息，她笑說：「台灣真的美食太多，實在很難忌口，因此胖了，目前已經開始一些調整，有瘦了2公斤。」雅妮還調皮說：「我也不想瘦太多，那樣不好看！」

除了好好休息，和家人多了相處時間，曾雅妮也找了一位治療師幫忙調整身體狀態、也和心理師溝通內心想法，她表示：「之前在國外因為語言關係，無法好好跟治療師說明我的狀況，或是了解對方要讓我知道的更多資訊，回台灣用著熟悉的語言，我能更明白掌握自己的狀況在哪，以前打球骨盆動作會跑掉，現在更穩定，身體恢復得更快，可以說現在身心靈的狀況比我之前還更好。」

曾雅妮曾在女子職業高爾夫世界排名第一盤踞109周，被問到怎麼看同樣貴為世界球后的羽球好手戴資穎，雅妮沉著、從容回應：「我覺得小戴很有自信，我很欣賞她，從她比賽或是和媒體應對，感覺得出來她很享受羽球，也不在乎別人怎麼看，有她自己適應的方式，從她身上我也學到不少。」

(中時電子報)

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