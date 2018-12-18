執行難度高 2020雞蛋全面洗選政策將暫緩

2018年12月18日 11:56 中時 鄭郁蓁

過去一年來蛋品陸續發生芬普尼蛋、戴奧辛蛋、雞蛋添加蘇丹紅，甚至出現噁心發黴液蛋，推動雞蛋全面洗選成為全民共識，但食安辦公室認為業者八成以上都是傳統業者尚未有能力採購洗選機，且洗選蛋容易也會造成蛋殼外膜損害，反而有「越洗越髒」的風險，原定2020年全面洗選無法達成，但未來將率先朝全面納管來守護食安。

行政院食品辦公室、衛生福利部食藥署、農委會、教育部今天聯合舉辦「食品安全管理檢討會」，針對過去這一年蛋品問題、戴奧辛大閘蟹等食安事件進行檢討並提出精進方案。

台灣近年接連出現蛋品問題，包含芬普尼蛋、戴奧辛蛋、雞蛋添加蘇丹紅，接著國內液蛋大廠萇記泰安、元山蛋品，被爆出使用過期腐敗的蛋品，打成液蛋販售給國內業者，讓國人的食品安全蒙上陰霾。

農委會原定2020年7月全面達成百分百洗選，同時從該年起逐步規畫推動雞蛋逐顆噴印畜牧場溯源編碼以及洗選日期。

不過農委會畜牧處家禽生產科科長李宜謙坦言，洗選雞蛋可降低食安風險且符合消費者購買意願，但過度清洗，洗掉蛋殼外的保護膜，反而會更容易細菌感染而「越洗越髒」，且洗過表面留下的清潔劑在煮蛋時會導致整鍋都是泡沫，觀感也不好。至於噴印則有油墨易滲入蛋膜及雞蛋內部，也有食安疑慮。

行政院食安辦公室主任許輔表示，目前對於蛋品的規範不足，未來若要加強管控，必須要先修訂相關法令，包含畜牧法、農產品生產及驗證管理法等，因此會優先推動雞蛋逐顆噴印，避免業者換蛋，也好追出問題蛋品；至於全面洗選的部分，部分業者的尚未有能力採購洗選機，加上有80％的業者屬於雞蛋傳統業者，將優先輔導業者後，取得更多共識後，再推動全面洗選。

李宜謙表示，洗選是一定要走的路，但目前將先優先考量業者的能力，再逐步推動，會先指定雞蛋強制實施溯源登記制度全面納管來做。

(中時 )