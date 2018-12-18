台大校長案訴願 明進行言詞答辯

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旺報

教育部駁回台大校長案遴選結果後，台大及台大校長當選人管中閔不服教育部作為，而提起訴願，行政院訴願委員會將於明（19）日上午9點進行言詞答辯，要求教育部及台大指派代表出席，而管本人不會現身，將由委任律師參加。

教育部駁回台大校長遴委會的決定後，包括台大、台大學生及管中閔，皆分別提起行政訴願，而台大與管等人則在6月初便提出訴願，依照訴願法規定，3原則上要在3個月內作出訴願決定，可延長一次，但時間不得超過2個月，但行政院訴願會9月時曾表示，由於台大及管在訴願過程中都有「補正」，依法必須重新起算，最快10月間才會作出訴願決定。

管中閔提起聲請定暫時狀態處分就任台大校長的台大王姓博士生，所提起抗告雖已經遭到最高行政法院駁回定讞，但是王生目前正在與律師研究釋憲的可能，預計在明年舊曆年後管中閔若尚未就任，將以用盡審級程序救濟向司法院大法官會議提起釋憲或統一解釋，尋求矯正。

台大國發所王姓博士生表示，台大與管不服教育部不核備台大校長，所提起的兩個訴願，行政院合併在19日舉行言詞辯論。

王姓博士生表示，他也已經發文到行政院，提起也想要參加言詞辯論的申請，期待訴願會許可他也可以參加言詞辯論。

他另提到，言詞辯論應該在11月舉行，但過程中行政院不斷要求各方補件，讓辯論時間一再往後延，很明顯是要看大選風向來做決定。

(旺報 )

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