星宇航空最大招募　2019上半年開200職缺

星宇航空釋出2019上半年逾200個職缺，為成立以來最大規模招募。（星宇航空提供）

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星宇航空目標2020年初開航，距離剩下1年，為配合各項籌備工作，今（18）日釋出2019上半年逾200個職缺，包括14大類、63項，為成立以來最大規模招募。星宇航空表示，盼能吸引專業且對航空業有熱情的人才加入，外界好奇的公司待遇，將是「有競爭力的薪資」。

星宇航空自5月成立至今，員工數約300人，經由此次招募，人數預計可於明年中突破500人。星宇指出，董事長張國煒自公司成立之初，即期許建立令人感到值得付出、有歸屬感的企業，員工與同事、主管的相處能像家人一樣和諧。

根據星宇航空計畫，目標於2019年底展開營業銷售，正積極建置機場作業、訂位票務中心、會員方案及票價準則等，更將著手延攬專才，組織優秀的一線團隊，歡迎具有航空客貨運收益管理及行銷、顧客服務、會員業務、機場地勤作業等專業好手加入。

此外，本次新增數項BI商業智慧相關職缺，包括資料倉儲&BI商業智慧工程師、網站數據管理人員、數據交換管理主管、數據策略及規劃設計管理主管，期盼運用數據分析，更加了解及發現旅客需求，以不斷優化各項服務。

星宇航空第二梯培訓機師也持續招募中，明年則規畫陸續招募空服員、地勤人員及其他相關職務，至開航前，預計員工數將達1000人。星宇航空表示，將做好萬全準備，迎接2019年10月份全台首架A321neo，蓄勢待發以期提供旅客最高標準且新穎的空中服務。

(中時 )

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