台印簽署新投保協定 納保障台商第三地轉投資

2018年12月18日 12:34 中時 陳建瑜

台印雙方代表今上午在台北簽署更新版的《台印度雙邊投資協定》與《台印度優質企業相互承認協定》。外交部亞太司副司長范惠君今表示，新版本將納入爭端解決機制，透過公正第三方處理，另也保障台商透過第三地間接投資。

范惠君今在外交部例行記者會上宣布，我駐印度代表處田中光大使與印度台北協會史達仁會長（Sridharan Madhusudhanan）今上午在台北共同簽署《台印度雙邊投資協定》與《台印度優質企業相互承認協定》。

范惠君表示，「台印度雙邊投資協定」前於2002年簽署，並於2005年生效迄今，為更新投資保障範圍，確保台商在印度投資獲得符合國際標準的待遇，並因應ICT產業日增的新投資樣態，新約內容參酌目前國際投保協定最新版本進行調整，相信有助促進雙邊投資成長，更有助臺灣ICT等產業前進印度。

范惠君指出，印度為我國前20大貿易國，台印度雙方海關向來維繫良好合作關係，此次正式簽署《優質企業（AEO）相互承認協定》，藉由互相承認對方優質企業的驗證結果，雙方相關出口業者於貨物出口至對方國時得享有便捷通關等優惠措施，將有助提升企業競爭力，締造雙方互惠雙贏的經貿環境。

范惠君強調，台印度兩項協定的簽署，除為深化雙邊關係進一步奠定紮實根基外，更為兩國經貿領域合作再創新猷，為我國推動「新南向政策」續添豐碩成果。

范惠君強調，新版本是為更新符合國際協定標準，在爭端解決程序上，台商過往若有糾紛，必須按照印度司法體系，曠日費時，難以保障台商財產跟權益，新版本納入爭端解決機制，未來透過公正第三方處理

另外，范惠君還說，新的重要方向也納入第三地間接投資，保障從第三地越南、新加波轉投資印度的台商。

(中時 )