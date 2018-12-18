全國呼吸道插管技心肺復甦術競賽 新北消防再創佳績

全國呼吸道插管技心肺復甦術競賽，新北消防組隊參加，成績優異超越去年所得獎數。（吳家詮翻攝）

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中時電子報
全國吸吸道插管暨心肺復甦術競賽為社團法人中華緊急救護技術員協會舉辦，是國內一年一度的重要救護競賽。（吳家詮翻攝）

第六屆「全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽」16日在臺北市士林運動中心五樓盛大舉行，今年共計有70組來自全國的好手報名參加，而新北消防局隊員自行組隊參加有20組40人，成績優異超越去年所得獎數。

繼上屆競賽新北消防局獲得插管組第一名等8項獎項後，今年更拿下了呼吸道插管組第1名(鷺江分隊莊銘元、王怡婷)、第4名(慈福分隊黃湋翔、陳冠瑋)及CPR組第2名(新店分隊張世源、王奕智)及第4名(安和分隊劉仕偉、顏昱宸)等優異成績，另外有6組插管成績優異獎及2組CPR成績優異獎，成績相當傲人，再次為新北消防爭取最高榮耀。

全國吸吸道插管暨心肺復甦術競賽為社團法人中華緊急救護技術員協會舉辦，是國內一年一度的重要救護競賽之一，比賽共分成2個主題，分別是氣管內管插管及高品質CPR。

而今年的插管競賽題目更分為呼吸道出血狀態插管、模擬救護車行進間插管及特殊環境插管，題目相當具有創意及挑戰性。由於插管技術與高品質CPR是救護人員專業技術中重要的一環，故此項賽事也吸引相當多的消防人員參賽，藉以磨練技術及挑戰自我。

(中時電子報)

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