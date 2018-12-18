吳乃仁退黨退流？蔡英文：大家為黨多想一點

2018年12月18日 12:24 工商 崔慈悌

對民進黨大老吳乃仁因不滿黨內中生代拱行政院秘書長卓榮泰參選黨主席，憤而退黨退新潮流，蔡英文總統今天表示，她知道大家對民進黨都非常愛護，希望黨更好，期盼「在這個基礎上，大家也會為這個黨多想一點」。

蔡英文今天第三度在總統府舉行「迴廊談話」，對媒體報導「蔡柯會爆內幕，傳柯嗆先交出戰犯」，儘管總統府已表示，蔡柯兩人見面都是由總統府與市府發言人會商安排，不存在這件事，主要目的就是就未來施政方向與重大政策，有哪些需要中央政府共同合作或提供協助的進行交流討論，但媒體仍好奇這類報導是否因為有人對蔡柯會有不同的政治解讀？

蔡英文表示，不能夠去告訴大家不能有政治解讀，但是希望這個比例可以放低，而將重點放在國家所需要的建設、台北市所需要的建設、或者直轄市所需要的建設，把他們的重要性能夠進一步抬升。

她說，讓中央與地方合作解決問題，「也可以讓我們的民眾感覺比較安心，至少我們選出來的中央政府跟地方政府是一個合作的關係」。

媒體也詢問蔡英文是否會出面慰留吳乃仁？她說，這又是一個政治的問題，「我不知道這件事情，我也是從媒體上看到這個報導才知道」，她也知道大家對於這個黨都非常的愛護，也希望在這個基礎之上，相信大家都會為這個黨多想一點。

(工商 )