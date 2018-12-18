女童被美夫婦跨海收養 陸網友羨慕這樣說...

2018年12月18日 11:56 中時電子報 陳舒秦

中國一名在被遺棄在貴州福利院的2歲女童，獲一對美國夫婦領養後帶回俄亥俄州，結果從此麻將變鳳凰，不但過著小公主般的生活，經常參加派對，和戶外活動。相片被放在YouTube和instagram上爆紅，許多中國網友羨慕不已，直呼真好命。

美國夫婦Becca和Dan，他們是虔誠的基督徒，也是兩個男孩的爸媽。2015年的時候，倆人決定再領養一個孩子，因為Becca的爺爺曾是一名孤兒，從3歲到12歲一直待在福利院，所以夫妻倆商量領養孩子，也算是幫助爺爺實現小時候的願望。於是，在2015年2月，倆夫妻提交了領養申請，打算領養一個中國孤兒。

但家境不富裕的他們發現，首先要交給中國2-3萬美金的領養費，而且還要準備繁瑣的材料，並進行排隊等待。於是在自家門前進行二手物品義賣，將自己家裡閒置的玩具，家具等小玩意紛紛拿出來售賣甚至為鄰居修繕住宅和花園等。

後來他們飄洋過海來到中國，第一次親眼見Selah，小女孩的眼神還是怯生生對眼前的父母充滿防備。還好Becca和Dan慢慢用熱情和耐心感動她，女童才漸漸接受媽。在中國短暫逗留後，Selah就跟著爸媽飛向美國。

現在的他不只成了美國公民，過著小公主般的生活，與哥哥去迪士尼樂園玩耍，有空時也會去學體操、芭蕾舞。她還擁有寵物狗、穿公主裙、開生日派對。她與哥哥在萬聖節打扮後外出要糖果，聖誕節則與家人裝飾聖誕樹，中國新年時會去吃中餐。原先的四口之家，因為Selah的到來，變為幸福的五口之家。

Becca看到她的改變後，也感性表示告：「感謝上帝，選擇我成為你的母親。」希望Selah的成長與灰暗的出身，可以帶給了人們無限希望。

不過此消息也引起正反兩批評，有人認為夫婦的意圖不軌，根本是想利用想女孩當網紅，也有人認為這樣小女孩能在愛中長大，也算是一樁美事。

(中時電子報)