邁向開航倒數1年！星宇航空最大規模招募釋出逾200職缺，啟動一線團隊組織計畫

2018年12月18日 12:05 工商 張佩芬

星宇的年輕團隊陸續就位。圖：星宇提供

隨著2018年步入尾聲，星宇航空即將迎接開航前倒數1年！為配合穩步進行的各項籌備工作，星宇航空今（18）日釋出2019上半年逾200個職缺，包括14大類、63項，為成立以來最大規模之招募，期盼能吸引專業且對航空業有熱情的人才，加入星宇航空大家庭，共同朝2020開航的目標邁進。

董事長張國煒自星宇航空成立之初，即期許建立令人感到值得付出、有歸屬感的企業，員工與同事、主管的相處能像家人一樣和諧、同心。星宇航空自5月成立至今，員工數倍增，現今已達約300人，經由此次招募，人數預計可於明年中突破500人。

星宇航空計畫於2019年底展開營業銷售，目前積極建置機場作業、訂位票務中心、會員方案及票價準則等，更將著手延攬專才，組織優秀的一線團隊。歡迎具有航空客貨運收益管理及行銷、顧客服務、會員業務、機場地勤作業等專業之好手加入，攜手提供最高品質的服務。

此外，本次新增數項BI商業智慧相關職缺，包括資料倉儲&BI商業智慧工程師、網站數據管理人員、數據交換管理主管、數據策略及規劃設計管理主管，期盼運用數據分析，更加了解及發現旅客需求，以不斷優化各項服務。此次開出之職缺概述如下：

客運：客運營業專員、票價建置資深專員、訂位票務管理專員、會員業務管理專員、客服中心專員。

貨運：航空貨運運務人員、航空貨運業務人員。

機場運務：航機載重平衡管理人員、地勤作業督導、地勤裝備維修人員。

機務維修：品保工程師、航機系統訓練講師、工裝管制主管、修護計劃管制工程師、組件維修工程師、庫存管制主管、庫存管制人員、接收配送主管、航材補給接收配送人員、航機備品採購人員、補給管理人員、機務外站計劃專員。

資訊：資料庫工程師、系統工程師、網路工程師、Mobile App Developer (Android)、ETL資料工程師、SAP PO工程師、SAP工程師、系統軟體工程師、資料倉儲及BI商業智慧工程師、網頁前端工程師、網頁後端工程師、ProjectLead-OA系統、網站數據管理人員、數據交換管理主管、數據策略及規劃設計管理主管、機務維修系統專案人員、Project Lead-Revenue Accounting、SAP Business Analyst、Project Lead-客運系統、Project Lead-航務系統、ITService Desk主管、IT Service Desk工程師。

財務：會計專員、航空營收審查專員。

人資：人力資源人員、航務人資行政專員、空服人資行政人員。

總務：營建工程師、總務行政人員。

企業安全：航空安全管理人員、環境暨航空安全管理主管。

法務：企業保險規劃人員、法務人員。

營運規劃：航網規劃暨班表規劃人員。

飛航作業：航務標準/訓練專員、航務工程師/飛航簽派員。

空服：空服調派人員、空服訓練專員。

機上服務用品：關務倉儲管理人員、客艙用品及航餐裝載規劃人員、機上用品/餐飲規劃開發人員。

除了此次開出之職缺，星宇航空第二梯培訓機師同時持續招募中，明年更規畫陸續招募空服員、地勤人員及其他相關職務，至開航前，總計將有約1,000名的同仁一起打拼。2019年星宇航空將做好萬全準備，迎接10月份全台首架A321NEO，蓄勢待發以期提供旅客最高標準且新穎的航空運輸服務。

招募職缺詳情，可上星宇航空網站https://www.starlux-airlines.com查詢。

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