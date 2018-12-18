「第3屆世界名廚錦標賽」 花蓮子弟葉志龍捧回雙料冠軍盃

2018年12月18日 12:41 中時 范振和

花蓮子弟葉志龍拿下「第3屆世界名廚錦標賽」雙料冠軍，相當難得。（葉志龍提供）

花蓮子弟葉志龍在馬來西亞世界名廚賽中，製作色香味俱全的「老醬海魚醉黃金」。（葉志龍提供）

葉志龍在花蓮製作的「炙燒野牛佐明月羅莎」（牛肉風味餐），叫好又叫座。（范振和攝）

「第3屆世界名廚錦標賽」十餘國上百位好手激烈鏖戰，花蓮子弟葉志龍勇奪動態組、靜態組雙料冠軍，18日消息傳開，地方各界與有榮焉。

馬來西亞廚皇世界粵菜第3屆世界名廚錦標賽，採用無菜單料理競賽模式，選手須於30分鐘內選購完超市食材，並於1小時內製作8人份粵式套餐，36歲的葉志龍以「老醬海魚蜜鮮蝦」及「老醬海魚醉黃金」，技驚四座，捧回雙料冠運盃。

由於賽事規定，選手首關須至超市選購食材，設限短短30分鐘，讓葉志龍原本相當焦慮，腦袋一陣空白，但在超市生鮮區看到海鮮時，突然想起開海產店的母親辛苦一生的背影，因而決定主打海鮮料理。

葉志龍說，他花了25分鐘挑選食材，以海鮮為主體，多種蔬菜搭配呈現，而他和其餘台灣選手對對當地食材並不清楚，同時，在超市也看不到自己拿手的原住民風味菜食材，再加上主辦單位準備的醬料、調味料，鹹度均與台灣不一樣，想要擊敗當地國籍選手，難度相當高。

葉志龍指出，從小耳濡目染熟稔海鮮，遠赴國外參賽，只想印證自己的實力如何，很感恩母親辛勤教誨，也讓他退伍後能繼續深造廚藝，此次他選用鯊魚、醉雞、草蝦等食材，完成賽事規定的粵式主題套餐，評審一致肯定色香味俱全。

葉志龍在花蓮成立「覓食工作室」，主推風味餐點、特色手作禮盒，也在多所學校與社團教授烹飪，輔導學生取得餐飲各級烹調證照，他不以此次榮獲雙料冠軍為滿足，明年還要前往泰國參加「世廚泰國極限廚師挑戰賽」，期盼拓開國際視野，也設法讓花蓮站上世界餐飲舞台。

(中時 )