亞瑟士路跑「重質不重量」 森林系享芬多精

亞瑟士ASICS於前天（16日）舉辦溪頭生態路跑，號召600名跑者參與。（亞瑟士提供）

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亞瑟士於路跑賽前，提供教練進行核心與伸展訓練，幫助跑者保護在運動中保護自己。（亞瑟士提供）
路跑賽前一晚，邀跑者舉辦野炊露營活動，評比傑出者還可獲得鞋款等獎項。（亞瑟士提供）

民眾瘋路跑已有多年，每每賽事一開放報名總是搶盡，有了死忠跑者支持，如何變化特色、推陳出新，成了主辦單位努力的方向。除了銀行主辦的萬人台北馬拉松，運動品牌結合資源與自家鞋款，也年年舉辦路跑活動，其中亞瑟士近期以「全台空氣最清新路跑」為特色，將場地拉到溪頭森林園區，在空汙紛擾下體驗大自然芬多精。

亞瑟士於（16日）舉辦溪頭生態路跑，不同於常見的台北都市馬拉松，這次僅開放600位名額，縱使地處較偏遠，仍不乏各年齡層跑者積極參與。依自身狀況推出12K與5K兩種路程，讓跑者途經銀杏林區、高聳的神木林道、雲海暸望台等，攀至頂點的海拔1376公尺，一路上被大自然的芬多精包圍。

亞瑟士總經理謝玉真表示，路跑趨勢已是「重質不重量」，不用在意得到最好的成績，而是享受彼此在活動中感情的交流，即使用走的，都有充裕時間可完賽，在賽事前也提供跑者核心訓練與生態導覽，不要只是單純來跑步，而是「享受」當下，預計明年也繼續規劃類似活動。

(中時 )

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