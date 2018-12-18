影》出殯車隊遊覽車司機疑心肌梗塞 休克命危

2018年12月18日 12:53 中時 謝瓊雲

49歲王姓駕駛突然癱軟昏迷在駕駛座上。（謝瓊雲翻攝）

駕駛昏迷後，遊覽車慢慢擦撞內側護欄後停下。（謝瓊雲翻攝）

遊覽車擦撞痕跡。（謝瓊雲翻攝）

一個前往南投水里火葬場油車坑火葬場的出殯車隊，18日上午行經國道三號快官路段時，其中一輛由49歲王姓司機所駕駛的遊覽車突然偏移、擦撞內側護欄，司機隨即昏迷在駕駛座上，送醫急救仍有生命危險，不排除是因天冷突然引發急性心肌梗塞。

根據車上行車紀錄器畫面顯示，上午8點半左右，王姓司機突然失去意識，癱軟在駕駛座上、隨即陷入昏迷，旁邊的男性車掌嚇得立即抓住方向盤，整輛遊覽車擦撞內側護欄後停下，車上出殯喪家家屬受到驚嚇，但所幸無人受傷。

根據了解，這個出殯車隊要將往生亡者送往南投縣水里油車坑火化，在國3南下201K處，王姓駕駛突然休克，導致整輛遊覽車偏離車道往內側護欄擦撞後停下，並未翻覆；車上車掌隨即通報警消、並進行CPR急救，消防人員抵達後接手搶救，但當時王男已無呼吸心跳。

彰基副院長周志中指出，王男8時50分送到急診室時，在現場搶救時即已出動AED（自動體外心臟去顫器）急救、和安裝LUCAS（自動心臟按摩器）搶救，抵達急診室後醫護人員持續給予必要急救，但仍然沒有呼吸、心跳，且瞳孔放大，由於王男仍很年輕，在家屬要求下並出動葉克膜，希望能搶救一線生機。

出殯車隊上國道 遊覽車駕駛疑心肌梗塞命危。

周志中說，將進一步啟動電腦斷層，了解確實原因，可能是心肌梗塞、心臟主動脈剝離或者肺栓塞，但因家屬指司機曾有AMI急性心肌梗塞病史，因此不排除是急性心肌梗塞，將在電腦斷層後送入心導管室進行緊急手術。

周志中提醒，近日天氣突然下降，氣溫突然降到16、17度，氣溫變化是心臟病發的主要因素，強烈的氣溫落差，會影響心血管收縮，也會導致另一種疾病，氣喘的發生，要非常注意。

(中時 )