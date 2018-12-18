改革開放40周年 習近平：堅持一中原則九二共識 反對台獨

2018年12月18日 12:54 中時 藍孝威

中共中央今天在北京人民大會堂舉行「慶祝改革開放40週年大會」，總書記習近平做重要講話，談到兩岸關係時，他說「我們堅持一個中國原則和『九二共識』，堅決反對和遏制『台獨』分裂勢力。」

談到陸港澳關係，習近平表示，「40年來，我們始終堅持推進祖國和平統一大業，實施『一國兩制』基本方針，相繼恢復對香港、澳門行使主權，洗雪了中華民族百年屈辱。」

針對兩岸關係，習近平說，「我們堅持一個中國原則和『九二共識』，加強兩岸經濟文化交流合作，推動兩岸關係和平發展，堅決反對和遏制『台獨』分裂勢力，牢牢掌握兩岸關係發展主導權和主動權。海內外全體中華兒女的民族認同感、文化認同感大大增強，同心共築中國夢的意志更加堅強！」

習近平指出，「一國兩制」偉大構想具有強大生命力。我們要全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，嚴格按照憲法和基本法辦事，完善與基本法實施相關的制度和機制，保持香港、澳門長期繁榮穩定，支持和推動香港、澳門更好融入國家發展大局，讓香港、澳門同胞同祖國人民共擔民族復興的歷史責任、共享祖國繁榮富強的偉大榮光。

習近平表示，實現祖國完全統一，是全體中華兒女共同心願，是中華民族根本利益所在。我們要堅持一個中國原則和「九二共識」，鞏固和發展兩岸關係和平發展的基礎，深化兩岸經濟文化交流合作，造福兩岸同胞。我們有堅定的政治決心和強大能力維護國家主權和領土完整，祖國的神聖領土一寸都不能分裂出去！

此外，由中共總書記習近平在大會上頒發100名改革先鋒稱號獲得者。其中，出身台灣、年輕在金門當兵時投共的林毅夫獲得「經濟體制改革理論的探索者」。

(中時 )