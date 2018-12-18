改革開放40周年 習近平：堅持一中原則九二共識 反對台獨

慶祝改革開放40年，習近平談兩岸：堅持一中原則和九二共識，反對台獨。（藍孝威攝）

友善列印
中時

中共中央今天在北京人民大會堂舉行「慶祝改革開放40週年大會」，總書記習近平做重要講話，談到兩岸關係時，他說「我們堅持一個中國原則和『九二共識』，堅決反對和遏制『台獨』分裂勢力。」

談到陸港澳關係，習近平表示，「40年來，我們始終堅持推進祖國和平統一大業，實施『一國兩制』基本方針，相繼恢復對香港、澳門行使主權，洗雪了中華民族百年屈辱。」

針對兩岸關係，習近平說，「我們堅持一個中國原則和『九二共識』，加強兩岸經濟文化交流合作，推動兩岸關係和平發展，堅決反對和遏制『台獨』分裂勢力，牢牢掌握兩岸關係發展主導權和主動權。海內外全體中華兒女的民族認同感、文化認同感大大增強，同心共築中國夢的意志更加堅強！」

習近平指出，「一國兩制」偉大構想具有強大生命力。我們要全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，嚴格按照憲法和基本法辦事，完善與基本法實施相關的制度和機制，保持香港、澳門長期繁榮穩定，支持和推動香港、澳門更好融入國家發展大局，讓香港、澳門同胞同祖國人民共擔民族復興的歷史責任、共享祖國繁榮富強的偉大榮光。

習近平表示，實現祖國完全統一，是全體中華兒女共同心願，是中華民族根本利益所在。我們要堅持一個中國原則和「九二共識」，鞏固和發展兩岸關係和平發展的基礎，深化兩岸經濟文化交流合作，造福兩岸同胞。我們有堅定的政治決心和強大能力維護國家主權和領土完整，祖國的神聖領土一寸都不能分裂出去！

此外，由中共總書記習近平在大會上頒發100名改革先鋒稱號獲得者。其中，出身台灣、年輕在金門當兵時投共的林毅夫獲得「經濟體制改革理論的探索者」。

(中時 )

改革開放40周年大會 林毅夫等人… 陸股開低走低　滬指早盤跌1.09％

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。