阿里山鐵路39天出軌4次 監委糾正台鐵局

2018年12月18日 12:27 中時 鄭舲

阿里山森林鐵路今年1月到2月間39天內接連發生4起列車出軌事故，交通部專案調查結果的肇因分析分別為轉向架不良、路基鬆軟、木枕腐朽、溝渠支撐不足、道釘鬆脫、軌床下沉、排水狀況不佳、鋼軌高低不整等，顯見交通部臺灣鐵路管理局自2013年5月1日起協助阿里山森林鐵路營運，並未善盡維修養護責任，也輕忽交通安全重要性，造成意外頻傳，嚴重影響民眾搭乘信心，監察院通過監委陳慶財、蔡培村、江明蒼、章仁香提案，糾正交通部臺灣鐵路管理局。

監委調查指出，阿里山森林鐵路主線於民國前2年興建，海拔由嘉義市30公尺爬升至阿里山2216公尺，全程71.34公里，最大坡度6.25％、最小轉彎半徑40公尺，原為林務局自行管理經營的運材鐵路，自1962年起營運目標轉變為客運為主，並逐漸發展為高山觀光鐵路列車。2009年因莫拉克颱風影響，森林鐵路沿線災損嚴重，林務局於2010年3月23日終止與宏都阿里山公司的委託經營契約，經行政院農業委員會與交通部多次研商，由林務局以行政協助方式委請臺鐵局經營，並自2013年5月1日起正式協助營運。

阿里山森林鐵路於今年1月18日在30K+100M、1月23日在16K+900M、2月14日在27K+400M及2月25日在20K+445M接連發生4次出軌事故，交通部依「交通部調查鐵路重大事故作業要點」，聘請具軌道、車輛及營運等實務經驗的外部專家啟動專案調查，肇因分析略為：「轉向架不良」、「AC瀝青底部路基鬆軟，木枕腐朽」、「橫跨溝渠兩側支撐不足而動態沉陷，外加部分道釘鬆脫及軌床下沉」及「排水狀況不佳而有多處噴泥現象，當鋼軌受列車重壓下沉致軌枕沉陷、鋼軌產生前後高低不整」。顯見臺鐵局自2013年5月1日起協助阿里山森林鐵路營運，並未善盡維修養護之責，因此予以糾正。

另外，台鐵局自今年7月1日起將阿里山森林鐵路移還林務局(阿里山林業鐵路及文化資產管理處)營運，為避免類似事故再度發生，並建立技術支援、專業傳承及安全監測機制，促請交通部及林務局持續檢討改善。

(中時 )