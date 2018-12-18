加學者：美陸較勁 加拿大進退失據

2018年12月18日 12:20 中時 李文輝

美國之音今報導，外界普遍認為，北京以涉嫌危害大陸國家安全的罪名拘留在中國大陸的加拿大商人邁克爾·斯帕沃爾和前外交官康明凱，是對加拿大為美國拘留孟晚舟的報復。分析人士說，加拿大被夾在美陸較量之中，雖然北京把怒氣撒在加拿大身上，但這凸顯了北京和華盛頓之間，在貿易和智慧財產權問題上的緊張關係。

美國之音報導，加拿大阿爾伯塔大學政治學教授、大陸學院院長侯秉東（Gordon Houlden）說：「諺語說，大象打架，小草遭殃。……我們非常小心地履行加拿大與美國之間的引渡條約，應美國司法部請求拘留了孟女士，但這也將我們置於中國的嚴厲指責中。」

自孟晚舟事件發生以來，加拿大和大陸之間的關係陷入緊張。上星期，加拿大卑詩省農業廳一個貿易代表團取消訪陸。兩國共同決定推遲原定17日舉行的2018年加陸旅遊年結束慶典。

一些分析人士指出，加拿大應美國要求逮捕孟晚舟，遵循的是與美國在安全和執法上長期依賴的合作。但在另一方面，加拿大與大陸之間的經貿聯繫快速發展，大陸目前是加拿大第二大交易夥伴。

侯秉東說，人們擔憂加陸經貿關係會受到負面影響。

他說：「已經有一個貿易計畫受到影響，還有一位加拿大部長的訪問取消了。這些只是我們知道的，我相信，還有我們不知道的，或被推遲或受到威脅。尤其是在中國這樣的政治經濟體制下，經濟很受政府行為的控制和影響。這種情況在任何地方都會有，但在大陸尤其如此。這對我們來說是令人擔憂的可能發展趨勢。」

加拿大知名羽絨服品牌加拿大鵝（Canada Goose）7日通知說，「由於施工緣故」，原定於15日開業的北京三里屯旗艦店推遲開業。

加拿大媒體（CTV）援引分析人士的話說，加拿大和大陸的關係目前處於低點，還有可能惡化。

加拿大外交部官員也對美國有線電視新聞網（CNN）說，兩國關係可能會變得更糟糕。CNN援引一位官員的話說，由於大陸社交媒體和大陸政府都指責拘留孟晚舟，他們已告知在北京和使館的相關人員，採取額外的預防措施。他表示，他們也向大陸當局表達了關切，大陸方面為他們加強了安保。

(中時 )