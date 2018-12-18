立委補選決戰士林 陳炳甫向吳碧珠請益

2018年12月18日 12:27 中時 林縉明 、 張鎧乙

市議員陳炳甫（右）18日到大同區蘭州市場謝票兼拜票，受到民眾熱情歡迎。（張鎧乙攝）

國民黨北市士林大同區立委補選參選人陳炳甫今前往蘭州市場謝票兼拜票。（林縉明攝）

台北市士林大同立委補選，甫高票連任的國民黨參選人陳炳甫金前往蘭州市場謝票兼拜票，對手何志瑋、陳思宇陣營對於選情樂觀看待。對此，陳炳甫表示，目前大同區採取「固本」，士林區則請益地方耆老，並於昨拜會深耕士林多年的議長吳碧珠，指點選舉策略，對於選情審慎樂觀。

陳炳甫表示，距離立委補選迫在眉及，因議員與立委選區不同，大同區很熟識，會把本顧好，士林區相對選民對他比較陌生，比一般新人還要新，如何在短短40天讓大家認識進而認同支持，這是比較艱困的部分。

依選舉人口而言，士林區多於大同區，而且何志瑋、陳思宇家族在地方長期深耕，實力不容小覷，陳炳甫說，即便形成「三腳督」局面，對國民黨候選人還是硬仗，除苦幹實幹、一步一腳印，昨天下午也向老議長請益，給了他很多建議及提醒要拜訪的地方人士。

陳炳甫表示，捷運民生汐止線卡那麼久，就是因為中央沒核定，此次公投亂七八糟，應該研擬調整為電子投票，這些都是要積極爭取的。陳炳甫強調，這席立委給民進黨或柯家軍都於事無補，與其如此，應該給國民黨多一個監督力量，對於選情努力且審慎樂觀。

(中時 )