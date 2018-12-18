養豬戶女兒慘痛教訓：謀財害命的不是疫區香腸

養豬戶女兒慘痛教訓：謀財害命的不是疫區香腸。（圖／Shutterstock）

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中時電子報
/ 綜合報導

為防堵非洲豬瘟，農委會已加強邊境管理，旅客若攜帶大陸豬肉製品回台將予以重罰。一名養豬戶的女兒在臉書分享慘痛教訓指出，非洲豬瘟比半個世紀前讓台灣淪陷的口蹄疫更恐怖，並痛訴真正謀財害命的不是疫區香腸，而是讓非洲豬瘟進來台灣的人！

該名養豬戶女兒在臉書發文表示，消失在台灣半個世紀的口蹄疫，當年快速遍布全台，新聞媒體開始報導後，大家都不敢吃豬肉。新聞刊了一個禮拜的死豬、豬被撲殺、豬被活埋的照片約半個月後，就如同台灣人「集體關切某事件一陣子，接著進入轉身就遺忘」的習慣，很快的口蹄疫就不是新聞了。

她說，新聞沒報導的事持續進行著，比如太多養豬戶不堪每月虧損，只好放棄整個養殖場，當初被派去殺豬的阿兵哥，很多都有創傷後壓力症候群；飼料廠、肉品市場…一大串相關產業深受影響，甚至倒閉，更別說本來外銷強項的豬肉，是怎麼瞬間歸零。

她指出，好不容易過了20年，口蹄疫終於可以拔針了，又面對了一個更恐怖的非洲豬瘟。在20年後兩岸往來更頻繁的今日，網拍的人那麼多，就算這陣子政府宣傳防疫的態度比20年前強10倍，「但我很悲觀的覺得，這次防疫之戰更難打」。

原PO說，對於非洲豬瘟感想很多，但防疫真的就只能靠大家突破同溫層努力防堵。「真的想把這些疫區香腸，塞進覺得緊張非洲豬瘟的人是在大驚小怪傢伙的…讓這些傢伙體會一下怕！」

(中時電子報)

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