高爾夫》更從容了 曾雅妮也想像伍茲東山再起

曾雅妮(左二)看到高爾夫前世界球王「老虎」伍茲睽違5年再度奪冠，內心也燃起相同希望。(陳筱琳攝)

友善列印
中時電子報
／台北報導

台灣高爾夫女將曾雅妮明年1月生日就要滿30歲了，現在的她，看起來有種經括歷練之後的從容感，臉上也一直掛著她招牌的微笑，從世界第一的巔峰到面臨職業生涯低潮，如今她帶著更從容的自信，想要再次重返巔峰。

高爾夫》球后看球后 曾雅妮：戴資穎很有自信

曾雅妮上一次再LPGA巡迴賽奪冠，已經是2012年3月起亞菁英賽，之後最佳成績就是第2，最近這一、兩年更是常在比賽中前兩回合遭到淘汰，一直守護著她的球迷，都很關心「微笑球后」什麼時候再能回到頒獎台綻放燦爛笑容。

今天出席運動品牌adidas活動時，曾雅妮提到了前世界球王「老虎」伍茲，因為兩人有著類似的經歷，曾經是比賽常勝軍、站上過世界第一，也遇到職業生涯低潮，今年9月底PGA巡迴賽封關戰「巡迴錦標賽」，伍茲終結了5年冠軍荒，再嚐冠軍美妙滋味，看著他的突破，曾雅妮說：「看到伍茲回來了，對我來說也是鼓勵，希望自己也能打回當初的出色成績。」

這次回來台灣，曾雅妮再次感受到台灣人對她的愛，讓她非常感動，開玩笑說不想回美國去了，她也在心態上做了更多調整，「讓自己成為一個內心更強的選手，不是言語，是一種態度，不用假裝出來。」

曾雅妮補充：「最近我收到最好的稱讚是大家說覺得我越來越從容了，這是一個很棒的讚美，我也覺得自己的從容展現在日常生活中和球場上。」

曾雅妮前兩天才和程思嘉一起練球，最近和教練主要是透過face time討論訓練，兩人明年1月從兩個在台灣的比賽日立慈善盃女子高爾夫菁英賽、台灣女子公開賽熱身，接下來就要出國繼續挑戰她們的高球夢。

(中時電子報)

WSBL》選秀制度明年上路 國手資… NBA》哈登狂轟47分 火箭雪恥擊敗…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。