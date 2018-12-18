高爾夫》更從容了 曾雅妮也想像伍茲東山再起

2018年12月18日 12:22 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

台灣高爾夫女將曾雅妮明年1月生日就要滿30歲了，現在的她，看起來有種經括歷練之後的從容感，臉上也一直掛著她招牌的微笑，從世界第一的巔峰到面臨職業生涯低潮，如今她帶著更從容的自信，想要再次重返巔峰。

曾雅妮上一次再LPGA巡迴賽奪冠，已經是2012年3月起亞菁英賽，之後最佳成績就是第2，最近這一、兩年更是常在比賽中前兩回合遭到淘汰，一直守護著她的球迷，都很關心「微笑球后」什麼時候再能回到頒獎台綻放燦爛笑容。

今天出席運動品牌adidas活動時，曾雅妮提到了前世界球王「老虎」伍茲，因為兩人有著類似的經歷，曾經是比賽常勝軍、站上過世界第一，也遇到職業生涯低潮，今年9月底PGA巡迴賽封關戰「巡迴錦標賽」，伍茲終結了5年冠軍荒，再嚐冠軍美妙滋味，看著他的突破，曾雅妮說：「看到伍茲回來了，對我來說也是鼓勵，希望自己也能打回當初的出色成績。」

這次回來台灣，曾雅妮再次感受到台灣人對她的愛，讓她非常感動，開玩笑說不想回美國去了，她也在心態上做了更多調整，「讓自己成為一個內心更強的選手，不是言語，是一種態度，不用假裝出來。」

曾雅妮補充：「最近我收到最好的稱讚是大家說覺得我越來越從容了，這是一個很棒的讚美，我也覺得自己的從容展現在日常生活中和球場上。」

曾雅妮前兩天才和程思嘉一起練球，最近和教練主要是透過face time討論訓練，兩人明年1月從兩個在台灣的比賽日立慈善盃女子高爾夫菁英賽、台灣女子公開賽熱身，接下來就要出國繼續挑戰她們的高球夢。

(中時電子報)