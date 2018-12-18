影》孫安佐要館長評身材 館長暖回：我等你超越我

2018年12月18日 12:26 中時電子報 陳煌祥

孫安佐曬健身影片。(圖／翻攝自YOUTUBE)

館長陳之漢在臉書發文回應孫安佐。翻攝館長臉書飆悍

上週自美返台的藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐，兩天前在個人YouTube發布健身影片，受到許多網友關注，孫安佐今又公開表示自己崇拜健身教練「館長」陳之漢，請陳之漢評一下他的體態。對此，館長說，「我覺得你可以專心在健身訓練上，在未來也許會成為一個頂尖的教練或選手」、「跟上我的腳步在我還沒死之前我等你超越我」。

孫安佐今天又在自己影片下留言表示，「其實我很崇拜館長，我還真的滿希望他可以評一下我現在的體態，就算是批評我也一定接受」，公開透露對於館長的崇拜。

對此館長在臉書回應說，「如果你崇拜我那就聽我說，以健身來說以你的年紀，加上你現在的實力，加上持續訓練，如果投入選手，也肯定有出色的成績!!!你很棒真的，但是可以更棒」。

他並說，「我不認識你的父母，只有在電視上看過他們的秀，我現在也有小孩了，我以前做的叛逆事情遠超過你，但我可以說為了你妳的父母付出了一切，就跟天下間所有的父母一樣」。

孫安佐秀大肌、要館長評體態，網友幫牽線。中天新聞

最後，他表示，「我覺得你可以專心在健身訓練上，在未來也許會成為一個頂尖的教練或選手，回報你父母的恩情，才算是一個男人，希望你能更進步，館長40歲了依然鍛鍊，跟上我的腳步在我還沒死之前我等你超越我」。

網友紛紛在下面留言淚推，「中肯的建言」、「正能量爆發，館長棒棒」、「最後一句讓人想哭阿」、「白鬍子對艾斯的感覺」、「這是近期來看到館長正面不帶幹瞧的文章！很有說服力！」

(中時電子報)