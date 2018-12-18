基隆市文化局長懸缺半年　發言人陳靜萍接任

2018年12月18日 12:43 中時 張穎齊

基隆市文化局長將由現任市府發言人、機要祕書陳靜萍擔任，並於24日上任。（張穎齊攝）

基隆市文化局長自今年6月底馬嫺育辭職後，懸缺近半年，期間由副局長李添慶代理。基隆市長林右昌今（18）日在市務會議後記者會宣布，文化局長由市府發言人、機要祕書陳靜萍擔任，24日上任，至於發言人、機要祕書之職會另外覓才。

林右昌表示，陳靜萍對基隆市政各方面都很熟悉，相信可以無縫接軌，來推動文化局最重要的工程「大基隆歷史場景計畫」，這項計畫之前在馬嫺育與李添慶的努力下有了好的成果，相信陳靜萍能接續往前衝，並在最短時間內，讓相關的規畫與工程如質如期完成。

「對她有很高的期許！」林右昌說，由於城市的靈魂就是人文與內涵，文化局的重點就是在於行銷「文化城市」，並加速推動文化政策，讓整座城市能見度與形象提升，他對陳靜萍很有信心，希望她能夠加油；至於機要祕書與發言人的人選，要再進一步覓才，有確定會再報告。

「剛接到市長詢問時很意外！」陳靜萍表示，有天市長找她來辦公室談一些交辦的事項，卻突然拋下一句「妳準備去接文化局長」，她當下有點意外，但她考量市長也許在組織上的調整覺得緩不濟急，所以才讓她去接。

陳靜萍說，發包工程雖不是她擅長的，但市府有很多局處首長可以請教，每項計畫市長也會參與，並給予充分的意見，接任文化局長對她來說是滿大的挑戰，因為她一接就要負責8億元的預算，她首要工作就是執行目前既定的方針外，還要完成「人文」這塊，希望4年內能逐步完成。

陳靜萍（48歲）在基隆市中正區安瀾橋一帶出生長大，13歲搬到安樂區，先後就讀正濱國小、正濱國中、基隆商工、世新大學廣播電視電影系、東海大學公共事務研究所，曾任職中央通訊社駐基隆、台中記者，以及蘋果日報美食記者、中華日報、台灣日報記者，媒體資歷20年，去年11月擔任基市府機要秘書，今年7月17日擔任首位基市府發言人。

(中時 )