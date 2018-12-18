《全台最速報》促轉會再提去蔣 朱立倫批民進黨學不會教訓

《全台最速報》

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中時電子報
綜合報導

◎促轉會再提去蔣 朱立倫批民進黨還學不會教訓

促轉會再度提起它們要去蔣化、去銅像，然後連鈔票上面的蔣公都要改，新北市長朱立倫18日表示，民進黨還學不會教訓，不知道台灣人民現在最痛恨的就是拚政治，大家對政府的期待是拚經濟，好好做好施政，如果民進黨還要繼續拼政治的話，繼續內耗的話，相信一定會被民眾所唾棄。

◎王義川爆料 林佳龍曾考慮補選台中立委

投入台中市第五選區立委補選的前交通局長王義川，今天上午接受《蔻蔻早餐》專訪時爆料說，台中市長林佳龍競選連任失利後，曾想過要參與立委職缺補選，後來「話題很快就帶走了」；林佳龍最後說：「什麼都不要」，會在台中成立基金會，長期用來關心新市長盧秀燕，為重返執政做好準備。

◎韓國瑜愛河就職彩排順利 小內閣後天下午4點公布

高雄市長韓國瑜就職典禮25日於愛河登場，今（18）日交接小組團隊行前彩排run一次，從棧貳庫登上8號愛之船，搭乘25分抵達愛河畔，再步行至地標鰲躍龍翔旁預定舞台區，一切準備就緒。準新聞局長王淺秋表示，當日將有家人、副市長、隨扈陪同搭乘，至於外界關注的小內閣名單，將於20日下午4點一次公布。

◎疑因家族經營權之爭 台南知名小吃驚傳停業

知名小吃台南市中西區中正路16號「度小月擔仔麵」原始店本舖，17日晚間突然宣布暫停營業，店家還貼出公告宣稱，理由是「本舖家族經營權沒有正式交接程序及房東長年未簽訂租賃合約，並且每月坐領5萬元租金」，讓外界懷疑涉及家族經營權之爭。不過，店家也強調，全台其他分店均正常營業。

(中時電子報)

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