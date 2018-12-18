肝腫瘤塞到右心房 8旬翁走路喘吁吁

2018年12月18日 12:45 中時 林欣儀

高齡80歲且患有C型肝炎的唐姓老翁，多年來定期追蹤都沒問題，日前他感覺一走路就很喘，到醫院檢查赫然發現是肝癌末期，醫生形容「腫瘤就像千層派般堆疊，塞到右心房，隨時有猝死的危險」，所幸經接受標靶真光刀治療後，腫瘤縮小25％，終於不再喘吁吁。

亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科主任王博民指出，唐姓老翁每半年都會定期做超音波檢查追蹤C肝，日前因感覺喘檢查，才知腫瘤竟長到11公分大，且引發沿著下腔靜脈延伸至右心房、4公分大的「癌栓」，若癌栓脫落恐導致猝死。

考量唐男年紀大且腫瘤塞住右心房，醫療團隊評估後，建議使用標靶真光刀的立體定位放療方式殺死癌細胞，經3周、15次療程後再輔以標靶藥物治療，腫瘤縮小至3公分，他開心的說「終於不必擔心心臟突然罷工」。

王博民表示，根據研究，惡性重大肝癌腫瘤約每40天會長大一倍，而在肝腫瘤生長過程中因層層堆積產生「癌栓」的機率約1至3％，屬於肝癌患者中的高風險族群，以唐男為例，肝腫瘤長到15公分、且延伸至右心房處又出現4公分腫瘤者，多數已出現肝衰竭，研判唐男應是長年運動、免疫力較強。

王博民強調，多數接受標靶真光刀系統治療的患者可在短期內見到成效，但病情好轉後仍應避免勞力、多運動，避免肺梗塞或腦梗塞。

(中時 )