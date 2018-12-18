肝腫瘤塞到右心房 8旬翁走路喘吁吁

亞大醫院放射腫瘤科主任王博民指出唐姓患者肝腫瘤引發的病灶。（林欣儀攝）

友善列印
中時

高齡80歲且患有C型肝炎的唐姓老翁，多年來定期追蹤都沒問題，日前他感覺一走路就很喘，到醫院檢查赫然發現是肝癌末期，醫生形容「腫瘤就像千層派般堆疊，塞到右心房，隨時有猝死的危險」，所幸經接受標靶真光刀治療後，腫瘤縮小25％，終於不再喘吁吁。

亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科主任王博民指出，唐姓老翁每半年都會定期做超音波檢查追蹤C肝，日前因感覺喘檢查，才知腫瘤竟長到11公分大，且引發沿著下腔靜脈延伸至右心房、4公分大的「癌栓」，若癌栓脫落恐導致猝死。

考量唐男年紀大且腫瘤塞住右心房，醫療團隊評估後，建議使用標靶真光刀的立體定位放療方式殺死癌細胞，經3周、15次療程後再輔以標靶藥物治療，腫瘤縮小至3公分，他開心的說「終於不必擔心心臟突然罷工」。

王博民表示，根據研究，惡性重大肝癌腫瘤約每40天會長大一倍，而在肝腫瘤生長過程中因層層堆積產生「癌栓」的機率約1至3％，屬於肝癌患者中的高風險族群，以唐男為例，肝腫瘤長到15公分、且延伸至右心房處又出現4公分腫瘤者，多數已出現肝衰竭，研判唐男應是長年運動、免疫力較強。

王博民強調，多數接受標靶真光刀系統治療的患者可在短期內見到成效，但病情好轉後仍應避免勞力、多運動，避免肺梗塞或腦梗塞。

(中時 )

《全台最速報》促轉會再提去蔣 … 美太空總署稱土星環正在消失

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。