NBA》馬刺痛宰七六人 勝率破五成仍排西區第11

2018年12月18日 12:44 中時電子報 黃邱倫

開季打得不理想的馬刺，今日靠著三大巨頭艾卓吉、蓋伊與迪羅薩都有20分以上的建樹，加上第二、三節的64比39攻勢，123比96痛宰來犯的七六人，第16勝入袋，勝率破五成，可惜在競爭激烈的西區，目前排名仍只暫居第11。

Finished the homestand 5-1! Highlights from tonight's win. 🏀🎥#GoSpursGo pic.twitter.com/5Jg7eQMvKX — San Antonio Spurs (@spurs) 2018年12月18日

馬刺雖在首節落後3分，但第二節起發揮出黑衫軍的傲人防守戰線，徹底壓制住恩比德與吉米巴特勒的手感，打完第三節取得22分領先優勢，提前鎖定勝局。

馬刺此役團隊投籃命中率高達56.3%，比七六人多了15.5%的投籃命中率，可說是贏得輕鬆寫意。三巨頭艾卓吉20分、10籃板，蓋伊21分、6籃板，迪羅薩20分、6籃板、7助攻，替補的伯坦斯貢獻16分、6籃板。

馬刺目前16勝15敗，西區排名暫居11，但與剛拿下4連勝、排名第10的火箭沒有勝差，落後第9的國王以及第8的獨行俠也僅有半場勝差，隨時有機會重返八強之林。

慘敗27分的七六人，只有班西蒙斯與J.J雷迪克表現正常，兩人分獲16分，恩比德17投6中，13分、11籃板、5助攻，吉米巴特勒13次出手僅命中3球，手感冷到極點。

(中時電子報)