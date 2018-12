奧斯卡外語片名單公布！《小偷家族》力拚《羅馬》

2018年12月18日 12:55 中時 潘鈺楨

【小偷家族】台灣版正式預告|榮獲坎城影展金棕櫚獎最佳影片,是枝裕和導演生涯顛峰代表作!

美國影藝學院於當地時間周一晚間率先公布最佳外語片、原創音樂、原創歌曲、視覺特效、化妝與髮型設計、紀錄片、紀錄短片、動畫短片、實景短片與等9獎項入圍名單。最佳外語片今年共87部作品,中港台提名的《紅海行動》、《邪不壓正》及《大佛普拉斯》3部華語片紛紛落榜,日本是枝裕和的《小偷家族》、南韓李滄東的《燃燒烈愛》、墨西哥艾方索柯朗的《羅馬》等片入選,亞洲片佔了4部。

《羅馬》| 正式前導預告 [HD] | Netflix . Netflix Asia

另外最佳視覺特效方面,原本20強名單中的《水行俠》、《大黃蜂》、《超人特攻隊2》、《犬之島》最後都未能入榜。其他入圍名單將在2019年1月22日公布,典禮於2月24日舉行。

最佳外語片

《毒梟幻影》(Birds of Passage)/哥倫比亞

《厄夜追緝令》/丹麥

《無主之作》/德國

《小偷家族》/日本

《小傢伙》/哈薩克

《我想有個家》/黎巴嫩

《羅馬》/墨西哥

《沒有煙硝的愛情》/波蘭

《燃燒烈愛》/南韓

最佳原創音樂

《滅絕》

《復仇者聯盟3:無限之戰》

《西部老巴的故事》

《黑豹》

《黑色黨徒》

《瘋狂亞洲富豪》

《史達林死了沒?》

《怪獸與葛林戴華德的罪行》

《登月先鋒》

《假若比爾街能說話》

《犬之島》

《愛·滿人間》

《噤界》

《一級玩家》

《為副不仁》

最佳原創歌曲

〈When A Cowboy Trades His Spurs For Wings〉/西部老巴的故事

〈Treasure〉/《美麗男孩》

〈All the Stars〉/《黑豹》

〈Revelation〉/《被消除的男孩》

〈Girl In The Movies〉/《Dumplin》

〈We Won’t Move〉/《/致所有逝去的聲音

〈The Place Where Lost Things Go〉/《愛·滿人間》

〈Trip A Little Light Fantastic〉/《愛·滿人間》

〈Keep Reachin’〉/《Quincy》

〈I’ll Fight〉/《RBG》

〈A Place Called Slaughter Race〉/《無敵破壞王2:網路大暴走》

〈OYAHYTT〉/《Sorry to Bother You》

〈Shallow〉/《一個巨星的誕生》

〈Suspirium〉/《窒息》

〈The Big Unknown〉/《寡婦》

最佳視覺特效

《蟻人與黃蜂女》

《復仇者聯盟3:無限之戰》

《黑豹》

《摯友:維尼》

《登月先鋒》

《侏羅紀世界:殞落國度》

《愛·滿人間》

《一級玩家》

《星際大戰外傳:韓索羅》

《馬克的異想世界》

最佳化妝與髮型設計

《黑豹》

《波希米亞狂想曲》

《邊境奇譚》

《雙后傳》

《Stan & Ollie》

《窒息》

《為副不仁》

最佳紀錄片

《Charm City》

《Communion》

《Crime + Punishment》

《Dark Money》

《The Distant Barking of Dogs》

《Free Solo》

《Hale County This Morning, This Evening》

《Minding the Gap》

《Of Fathers and Sons》

《鎖不住的使命》(On Her Shoulders)

《RBG》

《消失的膠卷》(Shirkers)

《The Silence of Others》

《Three Identical Strangers》

《Won’t You Be My Neighbor?》

最佳紀錄短片

《Black Sheep》

《End Game》

《Lifeboat》

《Los Comandos》

《My Dead Dad’s Porno Tapes》

《A Night at the Garden》

《Period. End of Sentence.》

《’63 Boycott》

《Women of the Gulag》

《Zion》

最佳動畫短片

《Age of Sail》

《Animal Behaviour》

《Bao》

《Bilby》

《Bird Karma》

《Late Afternoon》

《Lost & Found》

《One Small Step》

《Pépé le Morse》

《Weekends》

最佳實景短片

《Caroline》

《Chuchotage》

《Detainment》

《Fauve》

《Icare》

《Marguerite》

《May Day》

《Mother》

《Skin》

《Wale》

