在珠峰大本營也能用行動支付了

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旺報

大陸的行動支付愈來愈普遍，連在海拔5200公尺的珠峰大本營，都可以掃二維條碼，使用支付寶進行收付款。

螞蟻金服董事長兼首席執行官井賢棟舉了幾個例子，證明行動支付帶給大陸民眾的便利。在海拔5200公尺的珠峰大本營，藏族小夥子次仁格旦經營著一家帳篷小店，小店內的顯眼處貼著二維條碼，可使用支付寶進行收付款。現在，當地的牧民們用手機就能繳納電費，不用再到百公里外的市鎮上去繳納了，即使在雪域高原上，也能充分享受到移動支付帶來的便捷，日子過得越來越便利。

家住內蒙古呼和浩特市和林格爾縣，主要靠養羊為生，今年50多歲的張有全的生活也因行動支付發生了改變。在與企業簽訂長期收購合約後，打算擴大養殖規模，但資金周轉上出現了困難。於是，張有全申請了1年期30萬元（人民幣，下同）的貸款。因長期使用二維碼收付款，有著清晰的經營流水帳，申請當天資金就到帳了。不用擔心資金和銷路問題，只需安心養羊，張有全逐漸過上了富裕的生活。

井賢棟說，在傳統金融服務很難覆蓋的欠發達地區，通過接入移動支付，這些地區的人們開始感知更為多樣的金融服務。

目前，支付寶全球用戶數已經超過9億。據統計，2017年大陸行動支付業務375.52億筆，比前一年增長46.06%，行動支付交易額達202.93兆元，增長28.8%。今年上半年，行動支付業務258.87億筆，金額達133.70兆元，繼續保持高速增長。

(旺報 )

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