知名AV男優爆私訊設陷阱 女高中生泣訴被逼下海拍片

2018年12月18日 12:52 中時電子報 吳品瑤

日本AV圈又爆爭議，一名20歲女性向媒體踢爆，多年前自己還是高中生時，有一知名AV男優透過推特主動私訊約她見面，而她當作一般約會赴約，沒想到卻遭對方設局帶到拍片現場，在導演、經紀人壓力下被逼下海當AV女優，時間長達數月，她在這段期間內身心都受到創傷，至今仍未走出陰霾。

《朝日中文網》報導，一名現年20歲的女性，爆料2年半前自己還是高中生時，突然收到某知名AV男優主動私訊say哈囉，而她因為從高二起便開始訂閱追蹤對方的社群帳號，覺得男方帥氣又有趣，但當時戒心仍高，因此沒有回覆偶像的訊息。

直到畢業後獨自一人上東京工作，覺得寂寞因此翻出當初的私訊，回覆了對方，沒想到AV男優馬上開始跟她積極交談，最後在男方要求下交換了line帳號，越聊越深的兩人還聊了有關「性」的話題，女方也因此降低的警戒心，最後答應跟他約出來見面。

女方透露，AV男優跟她約在東京某處，兩人會合後對方竟沒說什麼就把她帶到一棟大樓的某間辦公室裡，被害人進去才發現這是一間A片製作公司，她一進門就被公司老闆及經紀人包圍，大讚她「身材很好很適合」、「也是有人只拍一部就不拍了」，在不斷說服施壓之下，她答應了拍片，坦言「根本沒有逃跑的勇氣」，就在沒簽約之下出道成了AV女優，並在該公司推特上「被迫公開」，這之後，被害人不斷被逼拍片，期間她數度要求吃避孕藥，也多次因拍攝而下體流血，還染上了性病，這樣的狀態持續數個月，她因此身心崩盤，最終罹患失眠症，至今仍難走出陰霾。

(中時電子報)