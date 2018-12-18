快評》不懂基層的領導階級

2018年12月18日 13:20 中時 張理國

在不富裕的農場裡，農工透過選舉，選出最會拚經濟的團隊，希望改善農場現況，這個擁有4年經營權的領導階層，在任期過半之際提出報告，告訴所有的農工，只要每人交出幾千元，就可以把大家手中的鈔幣改成正確的圖樣，使用起來爽度破錶，農工充滿疑問，最重要的不是改善大家的生活嗎？

接下來，領導階層又告訴僕人，巷口的公園很礙眼，請大家再把錢交出來，團隊有辦法把公園植栽重新排列組合，變成不威權的樣貌，農工又是滿臉狐疑，上次已經勒緊褲帶，難道這次還要節衣縮食？

一天中午，農工群起聚會，告訴領導階層，大家重視的是生活的改善，不是鈔幣上的圖案，更不是公園的外貌，沒看見大家的生活一日不如一日，大人難忍，小孩更不能忍，希望領導階層把錢用在刀口上，別拿大家的血汗錢動歪腦筋。

農工說，隔壁農場業績蒸蒸日上，大家的確不懂新的鈔幣用起來如何爽度爆錶，只能短淺地看到下一餐孩子有沒有飯吃，領導階層心痛不解，明明自己做的是重要的正義之事，為何農工不懂，希望這件事可以再廣泛討論，農工別意氣用事。

但農工們頭也不回說，不希望自己的孩子以後得到別的農場謀生，領導在乎的不是大家最在乎的，大家只知道，任期一滿，以後永遠不需要這個不懂基層需求的團隊。

(中時 )