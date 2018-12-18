呼應氣候會議 台灣從再生能源與減碳著手

2018年12月18日 13:09 中時 廖德修

為期2周的聯合國氣候變遷會議（COP24）已於15日落幕，台灣代表團由環保署代理署長蔡鴻德擔任團長。今（18）日他在環保署記者會中談到此行成果表示，面對全球氣候變遷的嚴肅課題台灣不會缺席，未來將從提升再生能源比例，減少碳排放量著手；而外界提到的向排碳大戶徵收碳稅，相關單位也已準備研礙方案。

蔡鴻德說，台灣是少數訂有《溫室氣體減量管理法》的國家。以2005年碳排放量為基準，未來的目標2020年減2％、2025年減10％、2030減20%，2050年達到減半目標。行政院今年3月核定《溫室氣體減量推動方案》，10月再核定能源、製造、運輸、住商、農業及環境等六大部門的《溫室氣體排放管制行動方案》，直轄市及縣市政府也將陸續提交執行方案，再陸續上路執行。

這次氣候會議，台灣雖仍不能進入會場直接參加氣候變遷會談，仍在場外與友邦、友好國家代表團、各國民間組織進行交流。在外交部與駐波蘭代表處安排下，總共參與38場雙邊會談，蔡鴻德親自出席其中20場；並且會晤吐瓦魯總理、多國環境部長、駐聯合國大使及國會議員等進行對話。

蔡鴻德並接受主辦國波蘭國家通訊社（PAP）、南德日報、印度經濟日報、華沙之聲、索羅門星報等媒體專訪，說明台灣朝向低碳經濟轉型的減碳努力過程，並且願意與各國合力對抗氣候變遷，在全球環保議題上分享台灣經驗。

此外，除了官方單位，包括工研院、台綜院、環品基金會等民間團體與NGO組織，以及台北、台南等城市也都派代表參加活動；並呼籲響應聯合國氣候公約的規定，結合公私部門及中央地方，協力因應氣候變遷。

(中時 )