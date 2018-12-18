台電南投區處節電服務列車啟航 主動為用電大戶診斷節電潛力

▲台電南投區處服務團由處長黃美蓮(右3)，率隊前往經濟部工業局南崗兼竹山工業區服務中心，並與主任張玲玫(中)在中心門口合影。（楊樹煌攝）

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▲台電南投區處服務團隊拜會經濟部工業局南崗兼竹山工業區服務中心。（楊樹煌攝）

台電南投區處為協助用電大戶，自主電能管理，掌握用電情況，盤點可行節電潛力，今18日在南投區處成立「節電服務團隊」，並由處長兼團長黃美蓮率隊，前往訪視南崗工業區服務中心、廠商協進會，期能相互合作鼓勵用電大戶戮力節電，並也為用電大戶診斷，提供節電處方。

台電南投區處服務團隊，今天在訪視南崗工業區用電大戶之前，特別前往拜會經濟部工業局南崗兼竹山工業區服務中心主任張玲玫及南投縣南崗工業區廠商協進會，處長黃美蓮除說明台電成立節電服務團的目的與未來推動工作執行計畫外，並期盼能與工業區服務中心及廠協會共同合作，以鼓勵用電大戶戮力節電。

黃處長表示，台電公司為落實節能減碳政策，協助用戶節約用電計畫，在董事長、總經理及副總經理王耀庭的宣示下，由南投區處成立「節電服務團」，並針對高壓用電大戶進行訪視。

黃處長認為，台電除肩負穩定供電責任，也需要利用電力專業，來宣導節電，主動為用電大戶診斷節電潛力。黃美蓮並呼籲一般用戶可從日常生活中節約用電，形成全民節電運動，為節能減碳愛地球善盡一份心力。

張玲玫主任也特別感謝台電平時提供優質穩定的電力給南崗及竹山兩大工業區的用戶，現在節電服務列車又啟航到南崗工業區，就如同「節電醫生」主動出擊，為用電大戶診斷，提供節電處方，讓人深刻體會台電的有感服務。

張主任示，未來服務中心與廠協會將會聯合舉辦大型活動，並邀請台電派員來宣導節電，共同創造「政府．全民．台電」三贏局面。

(中時 )

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