慶祝改革開放40週年大會 習談話結尾展示出雄心壯志

2018年12月18日 13:10 旺報 呂佳蓉

中共中央今天在北京人民大會堂舉行「慶祝改革開放40週年大會」，中共中央總書記習近平發表1個半小時多的重要講話。習近平在最後結尾表示，「我們這麼大一個國家，就應該有雄心壯志」，中國人民和中華民族在歷史進程中積累的強大能量已經充分爆發出來了，為實現中華民族偉大復興提供了勢不可擋的磅礴力量。

習近平引用大陸時任領導人毛澤東的話說，「奪取全國勝利，這只是萬里長征走完了第一步。如果這一步也值得驕傲，那是比較渺小的，更值得驕傲的還在後頭。在過了幾十年之後來看中國人民民主革命的勝利，就會使人們感覺那好像只是一齣長劇的一個短小的序幕。劇是必須從序幕開始的，但序幕還不是高潮。」「我們不但善於破壞一個舊世界，我們還將善於建設一個新世界。」

習近平說，改革開放之初，雖然我們國家大、人口多、底子薄，面對著重重困難和挑戰，但我們對未來充滿信心，設計了用70多年、分三步走基本實現社會主義現代化的宏偉藍圖，沒有非凡的膽略、堅定的自信是作不出這樣宏遠的構想和決策的。

習近平表示，四十載驚濤拍岸，九萬裡風鵬正舉。江河之所以能衝開絕壁奪隘而出，是因其積聚了千里奔湧、萬壑歸流的洪荒偉力。在近代以來漫長的歷史進程中，中國人民經歷了太多太多的磨難，付出了太多太多的犧牲，進行了太多太多的拚搏。

習近平表示，建成社會主義現代化強國，實現中華民族偉大復興，是一場接力跑，我們要一棒接著一棒跑下去，每一代人都要為下一代人跑出一個好成績。中共全黨全國各族人民要更加緊密地團結在黨中央周圍，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，不忘初心，牢記使命，將改革開放進行到底，不斷實現人民對美好生活的嚮往，在新時代創造中華民族新的更大奇蹟，創造讓世界刮目相看的新的更大奇蹟。

他說，40年來，我們咬定青山不放鬆，風雨無阻朝著這個偉大目標前進。黨的十九大對我國發展提出了更高的奮鬥目標，形成了從全面建成小康社會到基本實現現代化、再到全面建成社會主義現代化強國的戰略安排，發出了實現中華民族偉大復興中國夢的最強音。

習近平表示，無論過去、現在還是將來，對馬克思主義的信仰，對中國特色社會主義的信念，對實現中華民族偉大復興中國夢的信心，都是指引和支撐中國人民站起來、富起來、強起來的強大精神力量。

(旺報 )