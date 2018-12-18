《懷玉公主》帥康熙帝豪宅財物常失竊 忍多年報警逮到她...

2018年12月18日 13:14 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

港星孫耀威1992年在台灣出道後，曾以電視劇《懷玉公主》走紅大街小巷，今年45歲的他依舊帥氣，但昨日他在臉書透露，多年來家中菲傭趁他和太太外出工作時，偷走家中財物，忍了那麼多年後，他鼓起勇氣報警，拘捕前還發現很多她新偷的東西，在她房間的各個角落裡。

孫耀威昨日發文忍了多日報警逮家中小偷，發現就是菲傭。（圖／翻攝自孫耀威臉書）

45歲的孫耀威去年與香港歌手陳美詩結婚後，依舊忙碌工作，今年發行了一張粵語單曲與上了三個香港節目，就在「凍齡帥氣偶像」持續工作滿檔時，卻發生家中常常財物消失的狀況，在他忍無可忍的狀況下他決定報警處理，於是警方在家中傭人房找到各式消失財物，判定是菲傭所偷。

孫耀威表示，聽到家中傭人哭了很心疼，但看到很多新偷的東西在她房間各角落就知道不能再心軟。（圖／翻攝自孫耀威臉書）

孫耀威表示，「她哭的時候我也很難過，可是最後她被拘捕前還發現很多她新偷的東西，在她房間的各個隱密角落裡，我就告訴自己不能再心軟了。」他也擔心對方在菲律賓的小孩該怎麼辦，更發文詢問網友接下來他都不在家中該如何是好？

粉絲則紛紛希望孫耀威可以趕快找新傭人或請別人來幫忙。（圖／翻攝自孫耀威臉書）

不少網友也紛紛給他意見，「疑人不用，用人不疑」、「下一個會更好」、「送她回國不能再用了吧」、「我願意去你家當台傭」。

(中時電子報)