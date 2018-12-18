慣竊偷人安基金會善款 加送報案社工1張超速罰單

2018年12月18日 13:12 中時 蔡依珍

基金會義賣辛苦錢也偷！37歲范姓慣竊獲悉張姓友人曾受人安基金會照顧，去年3月假借訪友和張到人安桃園服務站，卻趁機竄到2樓竊走1.4萬元現金、相機和車鑰匙，把車子開走直到凌晨才返還，社工隔天發現報警，但辛苦錢已不翼而飛，事後還收到一張2400元的超速罰單，桃檢依竊盜罪嫌起訴范男。

人安基金會對於遭竊一案深感遺憾，因同仁已善盡保管之責，遭竊金額缺口由機構填補，基金會也強調，平安站常年服務及第29屆寒士吃飽三十愛心圍爐尾牙活動，尚缺8成經費，機構經費拮据，每一塊錢對服務都很重要，希望各界能聚集善款，協助穩定服務及辦理活動。

有多項竊盜、毒品前科的范姓男子，去年9月25日深夜11點多，假借要訪友，與張姓友人一起到桃園區永樂街的人安基金會，卻趁張男與基金會志工聊天之際，偷跑上2樓、摸走櫃子內1.4萬元現金、車鑰匙和相機等，並將車子開走，直到凌晨才開回來。

隔天社工要用錢，驚見6000元義賣所得和其他個案要存起來的8000元現金全都不翼而飛，事後還收到1張2400元的超速罰單，調閱監視器並報警，范男被逮後坦承不諱，張姓友人也證稱有看到范男拿著一個袋子離去，輔以監視器畫面，桃園地檢署檢察官依竊盜罪嫌起訴，並建請法院依他累犯加重其刑。

(中時 )