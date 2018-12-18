NBA》韋少第7次大三元 雷霆輕鬆滅殺公牛

2018年12月18日 13:13 中時電子報 黃邱倫

本季因傷缺陣8場比賽的韋斯布魯克，今日雖然13投僅5中，手感不甚理想，但他仍繳出13分、16籃板、11助攻、5抄截，本季第7次大三元的全能成績單，率領雷霆121比96輕鬆滅殺公牛，西區排名暫居第三，緊追在金塊與衛冕軍勇士之後。

Russell Westbrook on the altercation between the #Bulls and #Thunder. "Next question." pic.twitter.com/YGJ5T5Vav9 — Michael Kinney (@EyeAmTruth) 2018年12月18日

韋斯布魯克從11月14日和勇士之戰的本季第1場大三元開始至今，13場比賽就有7次大三元演出，7次大三元替球隊拿下5場勝利，勝率高達71.4%，只有在11月25日以及12月8日分別不敵金塊和公牛，今日擊潰來犯的芝加哥大軍，也為10天前的落敗報了一箭之仇。

雷霆此役早早就拉開領先差距，奠定勝利基礎，除了韋斯布魯克外，保羅喬治貢獻24分、8籃板、4助攻、3抄截，亞當斯19分，薛洛德18分，葛蘭特13分。

內鬨與內鬥不斷的公牛，吞下本季第24場(7勝)敗績之後，東區排名倒數第二，與爐主老鷹(6勝23敗)沒有勝差。

(中時電子報)