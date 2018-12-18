靈鷲山華嚴法會周六啟建 以臘八粥結緣地方

2018年12月18日 13:12 中時 葉書宏

《大方廣佛華嚴經》是經中之王，有最完整的世界觀介紹。（靈鷲山佛教教團提供）

「供福包」有「供福．共福」之意，法會圓滿後會熬煮成臘八粥分送給福隆當地民眾食用。（靈鷲山佛教教團提供）

華嚴法會期間，民眾可以到福隆聖山寺隨喜共修結法緣。（靈鷲山佛教教團提供）

歲末年終，靈鷲山華嚴法會即將在聖山寺登場，12月21日至明年元月6日為期17天，是所有僧眾最期待的法會，全程奉誦《大方廣佛華嚴經八十一卷》一部，不但可以收攝一整年身口意，還可以深入經藏感受華嚴世界之美，並將法會功德回向給六親眷屬，回向給地球平安，是人天歡喜的一場法筵。

《華嚴經》是釋迦牟尼佛成道之後，在禪定中為上乘菩薩開示無盡法界時所宣講的經典，是佛教最完整世界觀的介紹，是大乘佛教修學最重要的經典之一，被大乘諸宗奉為「經中之王」。

靈鷲山開山住持心道法師說，「華嚴經多元的宇宙觀、智慧觀、生命觀，對當今世界是非常重要的一個心量。就算單單念『南無大方廣佛華嚴經、南無華嚴海會佛菩薩』就功德無量，全部會念那就真的是佛弟子，佛想不承認你是弟子也不行，因為你深入經藏，智慧如海，你的智慧不久將來和佛一樣。」

華嚴法會每年都會準備「供福包」與大眾結緣，讓想參加華嚴法會又無法前來的信眾可以同獲加被。靈鷲山聖山寺監院法師懇慧法師說，「供福包」蘊含「供福．共福」之意，大會將代為供養於壇城前，於法會圓滿當日回向，並將供福包內的食材熬煮成臘八粥，分送給福隆當地的警察局、農會、學校、獨居老人，與地方人士廣結善緣。去年聖山寺送出4千多碗臘八粥，反應非常熱烈，今年將準備更多的臘八粥與民眾結緣。

靈鷲山當家法師常存法師曾表示，舉辦華嚴法會還有3個重要目的，一是學習佛菩薩廣大發心與願力。二是以誦經感恩護持教團的所有善信大德們。三是藉由這個法會確立教團以禪悟心性，以慈悲推動愛地球的宗風與願景，締造多元共生、相依相存、生命共同體的華嚴世界。歡迎民眾於法會期間到福隆聖山寺，隨喜共修結法緣。

(中時 )