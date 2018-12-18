日常生活意外多 匯豐專家親身告訴你

滙豐（台灣）商業銀行財富管理業務部資深副總裁王金生，在日本旅遊時不慎在雪地滑倒，導致手骨斷裂，他說，有充足事前準備，包括退休生活規劃，一旦不幸遇上意外時，才能平安度過。（陳碧芬攝）

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人生意外多，滙豐（台灣）商業銀行財富管理業務部資深副總裁王金生今天親自現身，在日本旅遊時不慎在雪地滑倒，導致手骨斷裂，必須綁3個月的石膏。他說，意外事件不是大家想要的、卻會發生，但大家可以作好各項備準，在意外發生時有充足的資源和金錢，平安度過難關，他自己就因為有保險，所以能使用自付額較高的醫療服務。

個人深刻的經驗，王金生說，人生有很多階段都要需要事先規劃，像有充足保障的保險，或舒適的退休生活，然後後者更有時間差的「原子彈威力」，準備時間短了10年，退休準備金就有1倍的差距，

滙豐財富管理估算，若民眾今年剛滿30歲，預計65歲退休，在65歲時擁有的退休金，30歲和40歲分別開始打造「退休一桶金」的差異，多達1000萬元！王金生建議，無論如何，40歲一定要開始進行退休規劃，且堅持定期定額、不中斷的穩定配置。

滙豐集團今天發佈最新調查報告《未來的退休生活：實現零落差》，顯示台灣每五位仍處工作年齡的民眾中，僅有兩位(38％)期待未來會有舒適的退休生活，而更只有一位(22％)每個月會定期儲蓄至退休帳戶作理財規劃。離開職場後的人生規劃對每個人都至關重要，但許多人的財務規劃依舊不足，或甚至沒有規劃。

王金生指出，仍處工作年齡的台灣民眾，多認為未來的退休生活將面臨某些挑戰，其中對未來退休所需的安養、照護費用，有近七成感到憂慮，是各項調查中比例最高。約有半數受訪者對安養機構(49％)、居家照護(41％)所需費用尚稱了解，但僅不到兩成(18％)正為這筆費用做準備，顯示許多人還沒將未來潛在的照護支出需求納入規劃重點，在人生意外多的情況下，這些都是把自己放進極高風險的情境。

(工商 )

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