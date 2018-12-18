川普創紀錄！2年高官出走率竟達...

川普內閣及高官不斷走人，據統計，短短2年任期內團隊高官人事異動比例竟高達65%。（圖／美聯社）

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中時電子報

美國總統川普15日宣布內政部長辛克將於年底離任，成為其內閣最新一位離職閣員，統計川普自2017年初上任以來，2年任期內已有65%高階官員離開，超越小布希、歐巴馬等前總統任內紀錄。

美國內政部長辛克（Ryan Zinke）因陷入利益衝突醜聞將於年底離職，統計川普2年任期內，已有12位內閣閣員離開原職位，根據華府布魯金斯研究所（Brookings Institution）近期報告，這些行政首長多數是受到壓力下請辭，僅有少數幸運者如國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、即將接任白宮幕僚長的穆瓦尼（Mick Mulvaney）等人是因為升官而離任。

報告中另一項數據則顯示，川普短短2年任期內，行政團隊竟出現42起高官人事異動，如果從比例來看，團隊內竟多達65%高階官員走人，這個驚人數字超過老布希、柯林頓、小布希、歐巴馬等幾位前總統首任任期前兩年紀錄，甚至超越小布希完整首任任期的離職人數。

美國有線電視新聞網（CNN）評論，造成川普任內閣員與高官集體跳船原因有三：第一，部分閣員專業能力不足，根本不適任；第二，他們本身就身陷官司與利益衝突醜聞；第三，他們上任後才發現自己陷入險境，與一位反覆無常的總統共事。

上周川普才向福斯新聞（Fox News）吹噓自己上任以來的施政成就「無人能及」，而現在任期還只過了一半。CNN諷刺：「是阿，他的說法百分百正確，2年來高階官員跳船潮史無前例」。而外界也睜大眼睛看，接下來2年內還會有多少官員走人。

(中時電子報)

文章來源：Donald Trump just keeps making history (on Cabinet departures)

文章來源：Tracking turnover in the Trump administration

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