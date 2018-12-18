頂罟市民活動中心啟用「小十三行」成八里新地標

2018年12月18日 13:12 中時 高彥哲

八里區頂罟市民活動中心啟用典禮，由市長朱立倫與地方代表共同剪綵啟用。（高彥哲攝）

頂罟市民活動中心左棟1樓內部採挑高設計，並有大舞台可舉辦大型活動。（高彥哲攝）

頂罟市民活動中心右棟建物，更提供銀髮俱樂部及社區照顧關懷據點。（高彥哲攝）

新北市政府今（18日）上午舉行八里區頂罟市民活動中心啟用典禮，由市長朱立倫與地方代表共同剪綵啟用，採用清水模工法讓建築與環境融合，襯托出樸實自然美學意象，並融入十三行博物館文化考古地景，近200坪的活動空間，將嘉惠舊城里、埤頭里約1萬1000位民眾。

朱立倫指出，近年來八里水岸樂活環境帶動八里的城市發展及人口成長，為讓在地鄉親有更多的活動空間，市府團隊打造具「通用設計」、「高齡友善」的活動中心，無障礙環境讓各年齡層都能使用，融入地景，展現文化、生態、生活、國際之美，大家暱稱「小十三行」的帆船造型活動中心，將成為八里當地新特色地標。

民政局長江俊霆表示，頂罟市民活動中心於去年7月動工，採低密度地景式建築設計，並配合周邊山海風情與考古文化氣息，使用清水模工法讓建築與環境融合，襯托出樸實自然的美學意象，中心鄰近八里行政大樓及考古公園、十三行博物館，啟用後可嘉惠舊城里、頂罟里、埤頭里，約一萬四千人。

民政局表示，活動中心分為左、右兩棟建物，由空中廊道連結，左棟1樓內部採挑高設計，並有大舞台可舉辦大型活動，2樓並設有韻律教室、多媒體教室等，讓市民朋友可以健身、跳舞，一起動健康，右棟建物設置更提供銀髮俱樂部及社區照顧關懷據點，約200坪的活動空間，成為市民聊天、運動、聯繫感情的好地方。

(中時 )