陳思宇存款高達890萬？他預言陳將被看破手腳 柯P受重傷

2018年12月18日 13:12 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

陳思宇在財產申報表上的現金存款高達890萬。(擷取自李正皓臉書)

北市觀傳局長陳思宇日前到北市選委會登記參加立委補選時，暗酸競爭對手是「連勝文們」，未料反被起底根本是「政三代」。國民黨青年次團草協聯盟發起人李正皓指出，他不確定被稱為連勝文算是好還是壞，但他看到陳思宇在財產申報表上的現金存款高達890萬後，「我可以確定這次立委補選最有可能的結果就是陳思宇被看破手腳、柯文哲遭波及反受重傷」。

陳思宇宣布參選立委補選後風波不斷，不僅暗酸競爭對手是「連勝文們」引發批評外，日前以局長身分跑活動挨轟拿行政資源參戰，她強調所有活動都是數月前決定，臨時不來「是不負責任的表現」，在辭呈生效前「會做好做滿」。未料昨天自打臉，直接缺席自家舉辦的「熊讚公益悠遊卡」發表會。

然而，李正皓在臉書貼出兩張照片，其中一張寫著陳思宇名字，存款竟有890萬。李指出，據人力銀行統計，將近四成的上班族存款不到1萬元，陳思宇存款是這些上班族的890倍；39歲以下勞工（陳思宇32歲）存款平均為21萬，陳思宇存款是這些人的40倍。據中經院的估計普通人退休15年內的總支出為989萬，若沒意外，據陳思宇的收入，只要再工作一年就可退休。

「看懂了嗎？陳思宇與一般人的差距已經不是『起跑線不公平』的問題，而是她的『起跑線就等於一班人的終點線』」。李正皓直言，這樣的人憑什麼指責別人是連勝文？更遑論包含陳思宇公開對柯文哲說「阿北，我在中央等你」等話，也透露出陳思宇多說多錯、豬隊友的本質。

北市立委補選陳炳甫、何志偉都是強將，李正皓說陳思宇不可能憑著裝傻、賣甜就在選戰中輕騎過關，選戰後期必然進入刀刀見血的肉搏戰，屆時陳思宇每多做錯一件事，就等於柯文哲多受一次傷; 陳思宇每多說錯一句話，就等於柯文哲多流一次血。「這次立委補選最有可能的結果就是陳思宇被看破手腳、柯文哲遭波及反受重傷」。

(中時電子報)