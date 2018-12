全怪中國沒有用 美學者：改革開放使陸美共同受益

2018年12月18日 15:34 旺報 潘維庭

美中關係全國委員會成員、中國問題專家本傑明‧肖伯特(Benjamin A Shobert),接受陸媒《參考消息》專訪時表示,大陸40年改革開放取得了巨大成就,中美因此共同受益,這些成就反過來也推動中美關係持續向前發展。

肖伯特今年9月出版新書《怪罪中國:這也許感覺不錯,但救不了美國經濟》(Blaming China: It Might Feel Good but It Wont Fix Americas Economy)。談到大陸改革開放40年的進程,肖伯特說,大陸的改革開放在兩國內部都催生了一系列積極變化,雙方都該為此感到自豪。雖然美國政界部分人士認為,雙方的問題比解決辦法多,但回顧改革開放歷程不難看出,改革開放事業讓大陸不斷發展,雙方關係也因此得以持續前進,這本身就是「非常重要的進步」。

談到大陸與美國雙方關係時,肖伯特說,雖然雙邊關係面臨挑戰,但作為美國人,他更關心美國可以為此做出哪些努力。「我認為,美國政府試圖把本國經濟出現的問題全盤歸咎於美中關係是錯誤的,對於美國民眾而言,他們在技術、金融工程等領域面臨的巨大挑戰,要比美中關係和全球化整體帶來的挑戰更為迫切。

他認為,在期待中國繼續堅持走開放道路的同時,美國也需要採取措施,為社會穩定增添正面因素,以解決自身經濟的結構性問題,消除普通民眾的焦慮感。「要想讓美中關係在未來40年能夠沿著正確方向發展,美國自己就要首先採取正確的行動。」

肖伯特舉例,美國應在基礎設施、醫保、社會服務等領域進行大力投資,制定產業政策以鼓勵企業投資科技研發等等,「如果美國想要和中國在人工智能、生物科技和高技術製造業等領域開展健康競爭,那麼現在就不是拉低投資水平的好時機,這些才是美國需要考慮和認真對待的。」

(旺報 )