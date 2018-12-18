影》妻坐窗緣要自殺、夫緊抱僵持 驚險畫面曝光

2018年12月18日 13:17 中時 陳淑芬

妻坐窗緣要自殺、夫緊抱僵持 高樓吵架驚險畫面警救脫困

1對夫妻日前投宿中市飯店因故吵架，22歲老婆破窗爬坐窗緣，持尖銳玻璃碎片揚言要自殺；33歲老公情急探出上身緊抱老婆，僵持畫面十分驚險。飯店人員緊急報警，第一分局繼中派出所警方到場，清理窗戶玻璃及時將兩人救出脫困，阻止憾事發生。

警方16日接獲報案稱中區1家飯店報案，指稱有民眾意圖輕生。警方到場發現1名女子坐在窗緣、雙腳懸空，手拿碎玻璃揚言要跳樓輕生，1男子上半身穿過玻璃窗，緊抱住女子，還有1名熱心民眾幫扶男子臀部，防止他撐不住而掉下樓，狀況相當驚險。

飯店工作人員指稱，有房客反映大樓9樓與10樓的安全梯間傳出爭吵聲音，前往探查發現是有人欲輕生，立即通報櫃台報案。警方立即清除破損窗戶的殘留玻璃，陸續將兩人拉近屋內安全處所。

警方調查，22歲陳女與30歲林男是夫妻關係，入住飯店談事。林男指稱，妻服安眠藥後，雙方因故發生爭執，不料，妻一時情緒激動，獨自到安全梯間，徒手打破玻璃，爬出坐在窗緣，並持尖銳玻璃碎片揚言要自殺，他緊急探身抱住妻子，但妻子不斷大叫反抗。幸好，警方即時救援，協助脫險。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )