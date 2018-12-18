影》妻坐窗緣要自殺、夫緊抱僵持 驚險畫面曝光

1對夫妻投宿飯店吵架，老婆破窗爬坐窗緣，持尖銳玻璃碎片揚言輕生；老公情急探身緊抱老婆，情況驚險，警方到場緊急協助脫困。（陳淑芬翻攝）

友善列印
中時
妻坐窗緣要自殺、夫緊抱僵持　高樓吵架驚險畫面警救脫困

1對夫妻日前投宿中市飯店因故吵架，22歲老婆破窗爬坐窗緣，持尖銳玻璃碎片揚言要自殺；33歲老公情急探出上身緊抱老婆，僵持畫面十分驚險。飯店人員緊急報警，第一分局繼中派出所警方到場，清理窗戶玻璃及時將兩人救出脫困，阻止憾事發生。

警方16日接獲報案稱中區1家飯店報案，指稱有民眾意圖輕生。警方到場發現1名女子坐在窗緣、雙腳懸空，手拿碎玻璃揚言要跳樓輕生，1男子上半身穿過玻璃窗，緊抱住女子，還有1名熱心民眾幫扶男子臀部，防止他撐不住而掉下樓，狀況相當驚險。

飯店工作人員指稱，有房客反映大樓9樓與10樓的安全梯間傳出爭吵聲音，前往探查發現是有人欲輕生，立即通報櫃台報案。警方立即清除破損窗戶的殘留玻璃，陸續將兩人拉近屋內安全處所。

警方調查，22歲陳女與30歲林男是夫妻關係，入住飯店談事。林男指稱，妻服安眠藥後，雙方因故發生爭執，不料，妻一時情緒激動，獨自到安全梯間，徒手打破玻璃，爬出坐在窗緣，並持尖銳玻璃碎片揚言要自殺，他緊急探身抱住妻子，但妻子不斷大叫反抗。幸好，警方即時救援，協助脫險。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )

慣竊偷人安基金會善款 加送報案… 深夜召學生父來按摩 結果他做跟…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。