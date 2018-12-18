陳景峻確定走人 向柯喊話「政治人物要學會放下」

台北市政府小內閣今天總辭，先前多次喊話「想休息了」的北市副市長陳景峻也確定走人。（吳堂靖攝）

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台北市政府小內閣今天總辭，先前多次喊話「想休息了」的北市副市長陳景峻也確定走人，他今天興奮透露，明年一月要和家人到澳洲旅遊，他也向柯文哲喊話「政治人物要學會放下，要學會容忍」若只考慮自己的利益，人民不會接受，中央跟地方還是要一起合作。

媒體詢問陳是否有向柯建議的接任人選，陳景峻表示，市長的人事權他也不好意思做任何建議，畢竟市長有各方面的考量，但他認為就是適才適所，這個市長應該很清楚，尤其已經有過去四年的執政經驗。

由於陳自詡為「白綠橋梁」，如今卻遭被民進黨以「為柯助選」為由，祭出黨紀處分，陳景峻緩頰表示，就像家有家規，民進黨有他的黨律，不過他認為歷史會見證一切，當民進黨祭出黨紀處份，他相信事後證明他那時候的處境，以及那時候的一些堅持，應該是會得到大家認同才對。

對於白綠關係再陷僵局，陳景峻說，政治沒有永遠的敵人也沒有朋友，不要意氣用事，也不要心中有恨跟有怨。他直言，「如果針對一個政黨心中有恨有怨的話，對人民對百姓不是一個福氣」，互相牽制或者互相來角力，受苦的還是人民，所以他認為應該要放下，為人民以及為國家長遠的發展來做打算。

陳景峻表示，政治人物要學會放下，要學會容忍，如果為了自己利益而不放下，無法相互容忍合作，「人民會認為說，那你只有往你們自己利益，不是為了照顧我們」，這個人民都不會接受的，所以還是要放下，中央地方要一起來合作。

(中時 )

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