恭喜！隋棠生下3胎 美望鏡頭抱怨「寶寶一個比一個壯」

隋棠發文宣布生下第3胎。（圖／翻攝自隋棠 Sonia Sui臉書）

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中時電子報
隋棠和老公結婚3年。（圖／中時資料照片）

38歲名模隋棠3年前和老公Tony結婚後，陸續生下一兒一女集滿「好」字，今年9月隋棠宣布幸福懷上第三胎，更取好老三名字叫Olie。今(18日)稍早她在臉書宣布已平安誕下第3個寶寶，並抱著兒子和老公合影，自嘲說：「怎麼寶寶一個比一個大又壯，原來最壯的是我真是老當益壯」。

隋棠和老公育有3歲兒子Max、1歲女兒Lucy，今年3寶又來報到，使他們家庭晉升為五口之家，稍早隋棠PO出自己產後照片報平安，笑說：「生個小孩老是像瘋婆。。。沒有美美生的運、沒有最痛只有更痛、怎麼寶寶一個比一個大又壯、原來最壯的是我真是老當益壯」。

隋棠3年前和老公Tony在美國拉斯維加斯登記結婚，同年8月生下兒子，去年2月生下女兒，過去隋棠被問到有沒有打算和老公補辦婚禮，隋棠表示自己和老公都怕麻煩，「反正時機點都過去了，生米也都煮成熟飯了，真的不需要再給自己找麻煩」，透露出務實的婚姻觀。

今年9月隋棠和老公到芬蘭度假看極光，隋棠突然發文表示：「這次旅行沒帶Max和Lucy的原因很簡單，因為老三『奧里（Olie）』出來後，要有兩人世界更是難上加難了」，間接宣布3度當媽，且迎來的是男寶寶，迎來粉絲瘋狂道賀，如今Olie平安誕生，網友回應：「生完還是美美的哦」、「母子平安最重要」、「還是很美 恭喜~~!!」。

(中時電子報)

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