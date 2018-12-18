黨內外酸言酸語看待驗票 丁守中：政治冷暖不在乎

國民黨台北市長候選人丁守中（見圖）18日接受廣播節目《POP 搶先爆》專訪。（劉宗龍攝）

友善列印
中時
國民黨台北市長候選人丁守中。（劉宗龍攝）

國民黨台北市長參選人丁守中聲請驗票，並擬提選舉無效訴訟，丁守中今天到《POP搶先爆》節目接受主持人黃光芹專訪，黃光芹問丁守中，黨內以及外界似乎有些冷言冷語在看待他驗票這事情，會覺得傷嗎？丁強調自己從來不在乎這東西，選舉至今酸言酸語會少嗎？他要爭的不是個人輸贏，而是制度的公平。

丁守中表示，政治就是如此，贏了就吹捧，輸了就酸言酸語，黨裡面有些會這樣，民進黨同樣也會這樣，政治冷暖現實就是如此。丁也透露，他太太溫子苓也有說，「最後一次（選舉）怎麼還搞這個（驗票）」，他尊重她意思，但他認為還是要爭司法公道，希望丁守中是最後受害者，他如果是立委就提案修法，不要讓選舉有操作空間。

丁守中解釋，之所以提驗票，是要對支持他的選民負責，他其實也知道，差距3000多票要靠驗票翻盤不容易，但透過這次驗票他也才知道，領票有些沒蓋章，用簽名，甚至還有簽英文名字的，各種狀況都有，顯示選務混亂，他要爭的是制度的公平。

丁守中也表示，如果台北市長柯文哲還沒當好台北市長就跑去選總統，「真的很悲哀」，他也強調，至今他還不認為自己輸給柯文哲，他特別提到「台北章魚哥」天母天玉里的選情還是很準的，這次是因為作弊才不準，整個選舉開票趨勢很清楚，就是姚文智後來被棄保了。

(中時 )

台灣與印度簽署雙邊投資協定 藍委提案廢止《促轉條例》 將排…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。