黨內外酸言酸語看待驗票 丁守中：政治冷暖不在乎

2018年12月18日 13:35 中時 周毓翔 、 劉宗龍

國民黨台北市長候選人丁守中。（劉宗龍攝）

國民黨台北市長參選人丁守中聲請驗票，並擬提選舉無效訴訟，丁守中今天到《POP搶先爆》節目接受主持人黃光芹專訪，黃光芹問丁守中，黨內以及外界似乎有些冷言冷語在看待他驗票這事情，會覺得傷嗎？丁強調自己從來不在乎這東西，選舉至今酸言酸語會少嗎？他要爭的不是個人輸贏，而是制度的公平。

丁守中表示，政治就是如此，贏了就吹捧，輸了就酸言酸語，黨裡面有些會這樣，民進黨同樣也會這樣，政治冷暖現實就是如此。丁也透露，他太太溫子苓也有說，「最後一次（選舉）怎麼還搞這個（驗票）」，他尊重她意思，但他認為還是要爭司法公道，希望丁守中是最後受害者，他如果是立委就提案修法，不要讓選舉有操作空間。

丁守中解釋，之所以提驗票，是要對支持他的選民負責，他其實也知道，差距3000多票要靠驗票翻盤不容易，但透過這次驗票他也才知道，領票有些沒蓋章，用簽名，甚至還有簽英文名字的，各種狀況都有，顯示選務混亂，他要爭的是制度的公平。

丁守中也表示，如果台北市長柯文哲還沒當好台北市長就跑去選總統，「真的很悲哀」，他也強調，至今他還不認為自己輸給柯文哲，他特別提到「台北章魚哥」天母天玉里的選情還是很準的，這次是因為作弊才不準，整個選舉開票趨勢很清楚，就是姚文智後來被棄保了。

(中時 )