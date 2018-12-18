代表拉警報的六種高血壓症狀 這一點你絕對想不到

《良醫健康網》指出，若符合接下來這6種警訊，即有從高血壓轉變成重大疾病的可能。示意圖。（資料照片/倪浩倫攝）

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中時電子報

許多人罹患高血壓，但罹患也無法立刻斷定就是生病，其實高血壓變成重大疾病前會出現6種警訊，包括血壓急速上升；變得口齒不清；發麻；呼吸困難、頭昏腦脹；出現水腫；常被人關心，其中常被人關心的次數愈來愈多時，愈要警覺，好好關心自己的身體狀況。

根據《良醫健康網》顯示，高血壓若沒超過「年齡加90」，不需太擔心，但若符合這6種類型警訊，即有從高血壓轉變成重大疾病可能，務必儘速就醫，徹底查出原因。如下：

一、血壓急速上升：以前血壓大概130，某天突然飆到170、180，這時要思考可能體內出現某種病變。

二、變得口齒不清：血栓引發「腦梗塞」發作前，嘴巴動作異常，口齒不清、 說不出話 、嘴巴無法順利合起、單側臉出現麻痺、扭曲等。

三、發麻：出現高血壓時，除腦部也要懷疑是否心臟出問題，如「心臟瓣膜疾病」、「心律不整」，或大動脈內血栓剝落、流出，導致手腳末梢動脈阻塞，形成「栓塞症」，這時會感到手腳麻木、疼痛、冰冷等。

四、呼吸困難、頭昏腦脹：高血壓常讓人心悸、呼吸困難、胸部疼痛、頭昏腦脹。但心悸、呼吸困難也可能是「心律不整」或「狹心症」、「心肌梗塞」等心臟疾病的警訊，只要覺得不對勁，就應該趕快接受檢查。

五、出現水腫：眼皮好像有點腫、襪子的鬆緊帶痕跡久久未消、常穿的鞋子突然變緊，當這些「水腫」現象與血壓上升同時出現時，代表腎臟可能出了問題。

六、常被旁人關心：當聽到很了解自己的人說「你的臉色不太好」、「你看起來很不舒服」、「你是不是很累」，且次數愈來愈多時，要有所警覺，好好關心自己的身體狀況。

(中時電子報)

文章來源：《良醫健康網》

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